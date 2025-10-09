Primirje u Gazi moglo bi normalizirati plovidbu teretnih brodova u Crvenom moru

Sporazum o prekidu vatre u Gazi mogao bi u konačnici rezultirati normalizacijom kontejnerskog prometa kroz Crveno more i Sueski kanal i posljedično smanjiti vozarine koje su dosad rasle zbog krize u teretnom prijevozu tim važnim pomorskim rutama, ocijenili su analitičari.
Izrael i Hamas postigli su dogovor o provedbi prve faze plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, raspirivši nadu da bi jemenski pokret Ansar Allah mogao prekinuti blokadu komercijalnih brodova u Crvenom moru.
Ansar Allah ometa plovidbu brodova s odredištem u izraelskoj luci Eilat, uvjetujući obustavu blokade prekidom izraelskih vojnih operacija u Pojasu Gaze i dostavom humanitarne pomoći Palestincima.
U četvrtak jemenski pokret poručio je da će ustrajati u kampanji podrške Gazi dok Izrael ne prekine rat i opsadu, prema izvješću lista Al Mayadeen.
Dogovor o obustavi vatre bio je pak uteg dionicama danskog brodara Maerska čija se cijena nakratko spustila na najnižu razinu u protekla tri mjeseca.
"Dionice Maerska padaju zato što se očekuje daljnji pad vozarina s obzirom na veće šanse za sigurnu plovidbu brodova kroz Crveno more", rekao je analitičar Sydbanka Mikkel Emil Jensen.
Analitičari su ipak upozorili da će, čak i ako se primirje održi, brodarske tvrtke vjerojatno mjesecima čekati jamstva da napadi neće biti nastavljeni.
Glasnogovornik Maerska ponovio je da će grupa razmotriti povratak ruti kroz Crveno more tek nakon što se uspostavi dugoročno i održivo rješenje za sigurnost prometa.
"Postoji jasna veza između sigurnosnih rizika u tjesnacu Bab al-Mandab i sukoba u Gazi, ali još je prerano za procjene kako će napredak u Gazi utjecati na situaciju u Crvenom moru", rekli su iz Maerska.
Uprava danske kompanije nada se da će sporazum o primirju označiti prvi korak prema okončanju sukoba i postizanju trajnog mira.
Povratak u Sueski kanal povećao bi raspoložive kapacitete u teretnom prometu i dodatno pritisnuo vozarine, koje su se već spustile s visokih razina, prema analitičarima Sydbanka i ABG Sundal Colliera.
