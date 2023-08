Proizvođači hrane smanjuju cijene nakon pritiska vlade. Neki su odbili suradnju

Podijeli :

Francuski ministar financija Bruno Le Maire izjavio je u četvrtak da je sa skupinom trgovaca i proizvođača hrane postigao dogovor o ograničavanju cijena, izdvojivši Unilever, Nestle i PepsiCo među onima koji nisu prihvatili inicijativu.

Kompanije su se obvezale zamrznuti ili smanjiti cijene 5000 svakodnevnih potrepština, rekao je Le Maire nakon dvodnevnih razgovora s predstavnicima sektora.

Pristale su i pomaknuti redovne godišnje pregovore o cijenama u idućoj sezoni na rujan kako bi stupile na snagu već u siječnju, dodao je ministar.

Prozvao je Unilever Nestle i PepsiCo u skupini kompanija koje su odbile suradnju u ograničavanju cijena. “Velike multinacionalne kompanije mogle bi učiniti puno više”, naglasio je Le Maire.

Unilever, Nestle i PepsiCo nisu odmah odgovorili na upit Reutersa da komentiraju ministrov istup.

Maloprodajne tvrtke poput Carrefoura i Les Mousquetairesa upozorile su ovog tjedna da Francuzi smanjuju kupnju osnovnih potrepština zbog visokih troškova života, upirući prstom u globalne multinacionalne kompanije.

Samo 25 od 75 velikih grupacija koje proizvode robu široke potrošnje pristalo je do sada smanjiti cijene, i to samo ograničenog broja proizvoda, priopćila je u srijedu udruga maloprodajnih tvrtki Federation du Commerce et de la Distribution (FDC).

Izvršni direktor velikog proizvođača pića, upućen u pregovore, rekao je da nije jasno hoće li ijedna kompanija koje su prihvatile dogovor doista i smanjiti cijene.

“Postoje dvije vrste problematičnih tvrtki – one koji podižu cijene i one koje se služe (trikom)”, zadržavajući cijenu, ali smanjujući pakiranje proizvoda, objašnjava. Vlada pokušava suzbiti tu praksu koja se brzo širi, dodaje.

Francuska vlada želi sniziti cijene hrane i drugih osnovnih potrepština kako bi obuzdala inflaciju koja je u kolovozu ubrzala na 5,7 posto, prema podacima objavljenima u četvrtak, uz dvostruko snažniji rast cijena prehrambenih proizvoda.

