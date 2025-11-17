Prosvjedi protiv vlasti u Češkoj i Slovačkoj na obljetnicu Baršunaste revolucije

Na obljetnicu Baršunaste revolucije Česi i Slovaci prosvjedovat će u ponedjeljak protiv svojih vođa koje optužuju za izdaju naslijeđa tranzicije u demokraciju.
Dana 17. studenog 1989. čehoslovački komunisti represivno su krenuli na mirni marš u središtu Praga, što je izazvalo odgovor koji je srušio prosovjetski režim nakon četiri desetljeća socijalizma.
Čehoslovačka se četiri godine kasnije podijelila na Češku i Slovačku. Obje zemlje kasnije su se pridružile Europskoj uniji. Dio stanovništva protivi se sadašnjoj vladi češkog milijardera Andreja Babiša i Slovaka Roberta Fica i optužuju ih da gaze vrijednosti tranzicije.
„Želimo li doista živjeti u državi u kojoj su političari iznad zakona?“, pita Mikuláš Minar, organizator skupa u češkoj prijestolnici.
Godine 2019. njegov je pokret okupio 250.000 ljudi na prosvjedu protiv Babiša tijekom njegova prvog mandata, u zemlji s 10,9 milijuna stanovnika. No, Andrej Babiš je u listopadu drugi put pobijedio na izborima i trenutno formira vladu kako bi ponovno vodio zemlju.
Ovaj 71-godišnji štovatelj američkog predsjednika saveznik je krajnje desničarske stranke SPD. Bivši komunist, Babiš je optužen za prijevaru s europskim subvencijama. No, on to poriče i osuđuje kampanju blaćenja.
U Slovačkoj prosvjedi protiv Roberta Fica održat će se na više mjesta, među ostalim u glavnom gradu Bratislavi. Premijer "poduzima nedemokratske mjere koje nas vraćaju u vrijeme prije 1989.", kaže drugi organizator Marian Kulich.
Fico (61), također bivši komunist, služi svoj četvrti mandat zahvaljujući podršci krajnje desničarske stranke SNS-a.
"Naši čelnici pripadaju istoj kasti slabo obrazovanih ljudi koji mijenjaju pozicije", žali se umirovljeni Slavomir Chorvat koji je "dugo, ali uzalud, mislio da će se stvari promijeniti".
Slijedeći primjer susjedne Mađarske, nacionalist Robert Fico napada nevladine organizacije i potkopava neovisnost medija. Također je Slovačku vratio na put bližih veza s Rusijom, unatoč ruskoj invaziji na Ukrajinu, zemlju koju odbija podržati.
