Veliki preokret u Češkoj dan nakon izbora, ovo su Babiševi uvjeti desničarima: "On je pragmatik, nije luđak"

Odnos s SPD-om je kompliciraniji. Glavno izborno obećanje te stranke bio je referendum o EU-u ili NATO članstvu, što je Babiš u ranijim izjavama kategorički odbacivao. Iako je i sam Babiš u fotofinišu kampanje davao izjave protiv ukrajinskih izbjeglica u Češkoj, kojih ima oko 380.000, kao premijer teško da bi podržao njihovu masovnu deportaciju koju traži SPD, ističu češki analitičari. Kako je jedan rekao, Babiš je populist i pragmatik, ali nije "luđak". Međutim, za vladanje treba podršku ekstremnih stranaka. Zasad se očekuje kao izgledno da će se češki stavovi o Ukrajini značajno izmijeniti, a tu je Babiš već najavio da namjerava ukinuti tzv. inicijativu za streljivo, program vojne pomoći značajan za ukrajinsku situaciju na bojištu. Riječ je o programu putem kojeg češki trgovci oružjem kupuju na globalnom tržištu za račun Ukrajine, koristeći se većinom novcem iz europskih i NATO izvora. Babiš smatra da taj program trebaju voditi EU i NATO, a ne Češka.