Protiv bivšeg Trumpovog savjetnika podignuta optužnica

Trump, koji se kandidirao za predsjednika obećavajući odmazdu nakon što se suočio s nizom pravnih problema po završetku prvog mandata u Bijeloj kući 2021., odbacio je desetljećima stare norme osmišljene kako bi se američke savezne snage zakona izolirale od političkih pritisaka. Posljednjih mjeseci aktivno je vršio pritisak na Ministarstvo pravosuđa i državnu odvjetnicu Pam Bondi da podignu optužnice protiv njegovih navodnih protivnika, čak je i otpustio tužitelja za kojeg je smatrao da u tome presporo djeluje.