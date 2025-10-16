MOĆNI I IZDRŽLJIVI
Pouzdanost na prvom mjestu: Ovo su automobili s motorima koji traju više od milijun kilometara
Neki brendovi automobila poznati su po ukupnoj kvaliteti i pouzdanosti svojih vozila, ali se ističu i po iznimno izdržljivim motorima, iako ima i onih koji znaju iznenaditi.
Svi vitalni dijelovi automobila, sustavi i komponente gotovo su jednako važni za njegovo pravilno funkcioniranje.
Ipak, unatoč velikom broju elemenata koji čine jedno motorno vozilo, motor je srce svakog automobila, a njegove performanse najviše ovise o pogonskom agregatu. Broj proizvođača automobila u svijetu nije malen, no pojedini veliki brendovi poznati su ne samo po ukupnoj kvaliteti i pouzdanosti svojih vozila, već i po iznimno izdržljivim motorima, koji traju više od milijun kilometara, prenosi Car Buzz.
Toyota
Ne postaje se bez razloga najprodavaniji i najpouzdaniji automobilski brend na svijetu. Kupcima se nude izvrsni, izdržljivi i pouzdani motori koji u eksploataciji rade postojano i dugotrajno. Gotovo nijedna lista koja rangira automobile prema kvaliteti i pouzdanosti ne prolazi bez Toyote među vodećima.
Poznati japanski proizvođač tijekom godina je u svoje modele ugradio brojne izdržljive i otporne motore, koji su vozačima redovito pružali stotine tisuća kilometara ugodne vožnje.
Osim opće pouzdanosti svojih agregata, Toyota je poznata i po proizvodnji nekih od najizdržljivijih automobilskih motora u povijesti, kojima je bio opremljen i njezin luksuzni brend Lexus.
Jedan od takvih je motor oznake 2GR-FSE, dio GR obitelji motora, koji već dva desetljeća, od debija 2004., pokreće brojne Toyotine i Lexusove modele, kao i britanski sportski automobil Lotus Evora. Riječ je o iznimno robusnom i tehnološki stalno unaprjeđivanom V6 agregatu zapremine 3,5 litre.
Mercedes-Benz
Iako suvremeni Mercedesovi motori možda nemaju jednaku reputaciju kao njihovi prethodnici prije nekoliko desetljeća, slavna njemačka marka poznata je po agregatima koji su tijekom 20. stoljeća bili gotovo "neuništivi".
Jedan od najpoznatijih po svojoj izdržljivosti bio je veliki V8 motor M116, proizvođen od 1969. do 1991., u nekoliko izvedbi zapremine od 3,5 do 4,2 litre. Pokretao je limuzine W116 i W126, preteče današnje S-klase, te sportske kupee R107 i kabriolete C107.
Ne treba zaboraviti ni čuvenu robusnost i dugovječnost Mercedesovih dizelskih motora, što najbolje potvrđuje primjer solunskog taksista Grigoriosa Sakinidisa, koji je svojim Mercedesom 240D iz 1976., između 1981. i 2004., prešao nevjerojatnih 4,6 milijuna kilometara. Automobil je 2004. završio u muzeju u Stuttgartu, a Sakinidis je zauzvrat dobio novi Mercedes-Benz C200 CDI.
Honda
Još jedna japanska marka poznata je po moćnim motorima. Honda je desetljećima gradila reputaciju zahvaljujući agregatima sposobnima prijeći desetke, pa i stotine tisuća kilometara bez većih intervencija osim redovitog održavanja.
Tijekom prosječnog životnog vijeka, Hondini automobili mogu prijeći više od 300.000 kilometara, a pojedini modeli i znatno više. Uvođenjem VTEC tehnologije elektroničkog upravljanja ventilima Honda je poboljšala performanse širokog spektra četverocilindričnih i šestocilindričnih motora, te razvila poznatu K-seriju.
Bez obzira pokreće li Hondu motor iz K-serije (Civic, CR-V) ili agregati J35 i H22A (poznati iz Accorda), pouzdanost i izdržljivost ostaju ključne osobine.
To vrijedi i za sportske izvedbe, poput K20C1 motora zapremine 2,0 litre i snage 320 KS, koji pokreće Civic Type R. Časopis HotCars proglasio ga je najpouzdanijim turbo motorom ikada proizvedenim.
Ford
Tijekom više od 120 godina povijesti, američka je kompanija razvila širok spektar pogonskih agregata i stekla veliko iskustvo u njihovoj izdržljivosti.
S obzirom na to da su američki motori kroz većinu automobilske povijesti bili veći i snažniji od europskih, najizdržljivijima se smatraju V8 motori serije 385, koji su više od tri desetljeća pokretali automobile, kamione i kombije te prelazili stotine tisuća milja.
Fordovi motori na američkom su kontinentu sinonim za performanse, pouzdanost i dugovječnost, često nadmašujući očekivani životni vijek vozila.
Danas, u eri elektromobilnosti, tu tradiciju nastavljaju izdržljivi 5.0 Coyote V8 i 3.5 V6 EcoBoost motori, koji svojom pouzdanošću povezuju klasične tehnologije s budućim hibridnim i električnim rješenjima.
Volvo
Osim automobila i kamiona, Volvo proizvodi i motore za čamce i brodove, pa posjeduje veliko iskustvo u izradi robusnih agregata. Među brojnim izdržljivim motorima posebno se ističe dizelski D5, redni petcilindraš koji je postao sinonim za trajnost.
Ipak, vjerojatno najizdržljiviji Volvo motor je B21, poznat iz modela 245 GL, legendarnog velikog karavana iz 1970-ih i 1980-ih. Zabilježeno je da su dva takva motora prešla više od 600.000 kilometara, a jedan čak 998.000 kilometara. Ukupno su u jednom automobilu tri puta mijenjani motori, dok je vozilo prešlo gotovo 2,3 milijuna kilometara.
Hyundai
Iako bi to možda malo tko očekivao od kompanije koja je na svjetskom tržištu prisutna tek tri desetljeća, Hyundai je očito uložio mnogo truda u izgradnju reputacije pouzdanosti. Zahvaljujući svojim Gamma i Nu motorima, korejski je brend uspio postići taj cilj.
Prvi od njih, poznat iz modela Hyundai Elantra i Kia Cerato, koristi se i u drugim modelima marke Kia. Jedna Elantra iz 2013. s tim motorom prešla je čak 1,6 milijuna kilometara - služila je kao dostavno vozilo, prelazeći oko 320.000 kilometara godišnje, što je izniman rezultat za benzinski četverocilindraš zapremine 1,8 litara.
