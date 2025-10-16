Pouzdanost na prvom mjestu: Ovo su automobili s motorima koji traju više od milijun kilometara

Ipak, unatoč velikom broju elemenata koji čine jedno motorno vozilo, motor je srce svakog automobila, a njegove performanse najviše ovise o pogonskom agregatu. Broj proizvođača automobila u svijetu nije malen, no pojedini veliki brendovi poznati su ne samo po ukupnoj kvaliteti i pouzdanosti svojih vozila, već i po iznimno izdržljivim motorima, koji traju više od milijun kilometara, prenosi Car Buzz.