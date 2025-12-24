Prvi Badnjak u Betlehemu od početka rata u Gazi: "Današnji dan pršti od radosti"

Uprava Grada Betlehema odlučila je utišati božićne svečanosti dok je rat bjesnio u Gazi, palestinskom obalnom teritoriju koju od Gaze dijeli Država Izrael. Primirje između Izraela i Hamasa, koje je započelo u listopadu uz posredovanje SAD-a, zaustavilo je borbe u Gazi, ali mnogi još grcaju u bijedi nakon što su izgubili svoje domove i bližnje.