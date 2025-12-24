Uoči božića
Prvi Badnjak u Betlehemu od početka rata u Gazi: "Današnji dan pršti od radosti"
Izviđači su u srijedu marširali pod vedrim plavim nebom u Betlehemu, dok taj palestinski grad izlazi iz sjene izraelskog genocida u Gazi i poprište je prvog velikog slavlja uoči Božića nakon više od dvije godine.
Tijekom rata u Gazi koji je započeo u listopadu 2023., Božić je u Betlehemu, biblijskom mjestu rođenja Isusa Krista, bio obilježavan u tmurnom raspoloženju.
No u srijedu je proslava ponovno bila u punom jeku u tom gradu na okupiranoj Zapadnoj obali, dok neprijateljstva u Pojasu Gaze sprečava tek krhko primirje, a stotine tisuća ljudi nose se sa zimom živeći u improviziranim šatorima.
U Vatikanu se očekuje prva božićna misa pape Lava XIV. u 21:30 u Bazilici svetog Petra, nakon što je pozvao na "24 sata mira u cijelom svijetu".
Američkog papu izabrali su kolege kardinali u svibnju nakon smrti pape Franje. On ima diskretniji i pomirljiviji stil od svog karizmatičnog prethodnika, ali Lav je pokazao da slijedi Franjine stope po ključnim pitanjima poput imigracije i socijalne pravde.
Diljem svijeta obitelji su se počele okupljati kako bi obilježile Badnjak, a milijuni djece nestrpljivo čekaju da otpakiraju svoje darove. Betlehemu je ispunjavao zvuk bubnjeva i gajdi koje su izvodile popularne božićne pjesme dok su se kršćani svih uzrasta spuštali prema središnjem gradskom Trgu Manger.
"Današnji dan pršti od radosti jer dugo nismo mogli slaviti zbog rata", rekla je 17-godišnja Milagros Anstas, odjevena u žuto-plavu uniformu betlehemske salezijanske izviđačke skupine.
Stotine ljudi sudjelovalo je u paradi niz usku betlehemsku Zvjezdanu ulicu. Gusta gomila okupila se na Trgu Manger, dok su gledatelji virili s balkona gradske vijećnice kako bi promatrala svečanosti.
Visoko božićno drvce načičkano crvenim i zlatnim kuglicama svjetlucalo je pored crkve Rođenja Isusova. Bazilika datira iz četvrtog stoljeća i izgrađena je na vrhu špilje, za koju kršćani vjeruju da je mjesto Isusova rođenja prije više od 2000 godina.
Osamnaestogodišnja izviđačica Katiab Amaya rekla je da su svečanosti, koje se održavaju nakon stanke, važan simbol prisutnosti kršćanske zajednice u regiji.
"To nam daje nadu da ovdje još uvijek ima kršćana koji slave i da još uvijek čuvamo tradiciju", rekla je za AFP.
Uprava Grada Betlehema odlučila je utišati božićne svečanosti dok je rat bjesnio u Gazi, palestinskom obalnom teritoriju koju od Gaze dijeli Država Izrael. Primirje između Izraela i Hamasa, koje je započelo u listopadu uz posredovanje SAD-a, zaustavilo je borbe u Gazi, ali mnogi još grcaju u bijedi nakon što su izgubili svoje domove i bližnje.
"Ovakve proslave više su kao nada za naš narod u Gazi... da će jednog dana slaviti život koji će ponovno živjeti", rekla je Amaya za AFP.
Jeruzalemski latinski patrijarh, kardinal Pierbattista Pizzaballa, stigao je u Betlehem, a onda će predvoditi tradicionalnu ponoćnu misu u crkvi Rođenja Isusova. Svećenik je posjetio ratom razorenu Gazu tijekom vikenda, predvodeći u nedjelju božićnu misu u župi Svete Obitelji u gradu Gazi.
Stanovnici Betlehema nadaju se da će povratak božićnih svečanosti udahnuti život gradu i pokrenuti povratak posjetitelja. Posebno se tome nadaju u Betlehemu, čije se gospodarstvo gotovo u potpunosti oslanja na turizam i gdje je rat u Gazi dulje vrijeme odvraćao posjetitelje i doveo do porasta nezaposlenosti.
Posljednjih mjeseci kršćanski hodočasnici polako su se počeli vraćati u sveti grad.
