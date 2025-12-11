Izrael je pokušao uništiti njihova stabla maslina. Evo kako su se oduprijeli

Berba je trajala 20 iscrpljujućih dana — dana koji su nas testirali ne samo fizički nego i mentalno. Svaki pokušaj bijega od dronova, eksplozivnih naprava i topničke paljbe ostavljao je trag na našim dušama. No usred svega toga, toplina naših susjeda i raseljenih ljudi oko nas činila je teret podnošljivijim. Zajedno smo djelili neizrečene strahove, izlijevali neispričane priče i nosili nevidljivu tugu tijekom berbe. Udisali smo krhku nadu o mogućem primirju, iako lišeni sigurnosti, mira i radosti koju smo nekoć poznavali. Ipak, to nas je iskustvo povezalo na načine koje nikada nismo mogli zamisliti, piše.