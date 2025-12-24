Izrael gađao svadbu u Gazi, ubio članove obitelji: "Moja je radost slomljena. Nemam želju za životom"

Mustafa je rekao da nikada nije očekivao napad na sklonište, jer je ondje bio smješten velik broj raseljenih obitelji, okolna četvrt bila je gusto naseljena, a područje se nalazilo izvan žute linije. Obrazovni centar nalazio se na području s kojeg su se izraelske snage povukle, u skladu s dogovorom o primirju.