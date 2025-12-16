Oglas

istočno krilo

Prvi summit "Istočnog krila", Tusk: “Moramo biti spremni na odlučne mjere”

N1 Info
16. pro. 2025. 18:20
summit istočnog krila u helsinkiju
Heikki Saukkomaa / via REUTERS

„Raspravljali smo o tome kako učinkovito organizirati rad na razini EU-a i kako osigurati financiranje za vodeći projekt, EU stražu istočnog krila, za poljsko istočno krilo i za obranu u Baltičkom moru“, rekao je premijer Donald Tusk tijekom konferencije nakon summita čelnika istočnog krila NATO-a.

Poljski premijer izjavio je da je „Poljska spremna su-predsjedati koalicijom“

Tijekom konferencije za novinare, kojoj je prisustvovalo osam čelnika zemalja istočnog krila NATO-a u Helsinkiju, poljski premijer Donald Tusk rekao je da su se razgovori usredotočili na jačanje regionalne obrane suočene s agresivnim ruskim djelovanjem. Sastanak je prvi put održan u formatu istočnog krila EU-a.

„Sigurnost ove regije ključna je za europsku sigurnost. Mi branimo vanjsku granicu EU-a s Rusijom i Bjelorusijom i za to su nam potrebni instrumenti EU-a. Danas možemo reći da se nadamo kako Europa razumije da je obrana njezine istočne granice naša zajednička odgovornost, a ne samo odgovornost Poljske, Litve ili drugih zemalja u regiji“, rekao je, a prenosi Polsat.

Odgovarajući na pitanja novinara, poljski premijer naglasio je kontinuiranu suradnju sa zemljama u regiji radi poboljšanja obrambenih sposobnosti.

"Mislim da je ovo najčvršći i najodgovorniji format u Europi. Povezuju nas zajedničke prijetnje, zajedničko razumijevanje situacije i zajednički projekti. Imamo vrlo teške susjede, stoga mislim da se vrlo dobro razumijemo“, dodao je.

Finska. Summit istočnog krila NATO-a. Donald Tusk: Ovaj format je ključan

Tusk je objasnio da među sudionicima summita „nema sukoba interesa“. „Zato nam suradnja ide prilično lako. Odlučili smo surađivati i na nižim razinama – ministri obrane, savjetnici itd. To će biti trajna suradnja“, izjavio je.

Naglasio je da je „riječ o tome kako učinkovitije koristiti europska sredstva“. „To također zahtijeva određeni stupanj političkog pritiska i usklađivanje naših argumenata unutar EU-a. No mislim da napokon postoji razumijevanje važnosti i potreba ove regije Europe.

Naš pristup je vrlo pragmatičan. Uvjeren sam da su, kada je riječ o našoj sigurnosti, ovaj format i naša suradnja ključni. Mislim da to može biti model za druge zemlje“, dodao je.

Istočno krilo EU-a. ‘Flota iz sjene’ u Baltičkom moru. Premijer: Moramo biti spremni na odlučne mjere

Tusk je dodatno naglasio potrebu rješavanja problema „flote iz sjene“ u Baltičkom moru. „Ne radi se samo o poslovnim i trgovačkim pitanjima ili financiranju ruskog ratnog stroja. To je izravna prijetnja za nas. Dobivamo izvješća da se dronovi ponekad koriste za provokacije, primjerice protiv poljskih naftnih platformi u Baltičkom moru, te da su ti (dronovi– op. ur.) lansirani s brodova koji djeluju u sklopu ‘flote iz sjene’. Moramo biti spremni na odlučne mjere. Mislim da je krajnje vrijeme razmotriti izravne akcije protiv njih“, naglasio je.

Na prvi summit istočnog krila EU-a u Helsinkiju pozvani su predstavnici osam zemalja: Litve, Latvije, Estonije, Poljske, Švedske, Finske, Bugarske i Rumunjske.

Litvu predstavlja predsjednik Gitanas Nausėda, Latviju premijerka Evika Siliņa, Estoniju premijer Kristen Michal, Poljsku premijer Donald Tusk, Švedsku premijer Ulf Kristersson, Finsku Petteri Orpo, Bugarsku vršitelj dužnosti premijera Rosen Željazkov, a Rumunjsku predsjednik Nicușor Dan.

Donald Tusk NATO istočna straža istočno krilo poljska

