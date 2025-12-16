Prvi summit "Istočnog krila", Tusk: “Moramo biti spremni na odlučne mjere”

Tusk je dodatno naglasio potrebu rješavanja problema „flote iz sjene“ u Baltičkom moru. „Ne radi se samo o poslovnim i trgovačkim pitanjima ili financiranju ruskog ratnog stroja. To je izravna prijetnja za nas. Dobivamo izvješća da se dronovi ponekad koriste za provokacije, primjerice protiv poljskih naftnih platformi u Baltičkom moru, te da su ti (dronovi– op. ur.) lansirani s brodova koji djeluju u sklopu ‘flote iz sjene’. Moramo biti spremni na odlučne mjere. Mislim da je krajnje vrijeme razmotriti izravne akcije protiv njih“, naglasio je.