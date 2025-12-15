UŽIVO / Plenković odgovorio Orešković: "Ne vidim da je Bačić postao nefrolog da se bavi bubrezima"

"Ono što ovaj Zakon čini, je da de facto daje jedan mehanizam da potakne, da malo bocne jedinice lokalne samouprave i kaže 'molim vas donesite propis na koji ste se sami obvezali i trebate ga po zakonu donijeti u nekom razumnom roku'. Nije normalno da netko ima svoje zemljište i ne može s njime ništa u smislu gradnje. To je jednostavno alat kako bismo omogućili zaštitu u konačnici privatnih vlasnika, jer su oni ovdje bili u jednom ofsajdu: imaju, a nemaju. Što znači da ekonomski gube."