Odgovor oporbi
UŽIVO / Plenković odgovorio Orešković: "Ne vidim da je Bačić postao nefrolog da se bavi bubrezima"
Predsjednik stranke Andrej Plenković stao je pred novinare nakon što je u Zagrebu održana zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.
Saborski klubovi lijeve oporbe najavili su u ponedjeljak da će dati na ocjenu ustavnosti set građevno-prostornih zakon te pokrenuti referendum kako bi se spriječilo, istaknuli su, uništenje prostora u režiji Branka Bačića i HDZ-a i sačuvalo ono najvrjednije u Hrvatskoj što trenutačno imamo.
"Neka idu pred Ustavni sud, ja još nisam shvatio što je tu protuustuavno, od cijele te konfuzije koja je trajala preko vikenda. Ta teza ne vidim da stoji. Politika koju oni vode je da jednostavno stvari fokusiraju kao da je nešto problematično. Ovi zakoni idu u korist hrvatskih građana, i oni su dobri za hrvatske građane u odnosu na postojeće stanje", rekao je Andrej Plenković.
Komentirao je i današnju izjavu Dalije Orešković koja se zapitala što je sljedeće za Branka Bačića nakon donošenja ovih zakona:
"To je ta retorika na koju se referirate, a mi se bavimo onim što je konkretno. Ja znam što smo mi učinili za Zagreb, Banovinu u pogledu obnove, a ne vidim baš da je Branko Bačić postao ili kirurg ili nefrolog da se bavi sada bubrezima ljudi. To je taj narativ, lupeži, otimači, kradljivci, mafija i tako dalje. Nije to baš neka velika retorika."
"Imaju stalno samo stvaranje atmosfere da nešto nije u redu, to je sport u kojem su se izvještili. Tako je bilo na proračunu, svakom aktualcu… Meni je to uobičajeno već."
Konkretnije o mogućem referendumu, Plenković je komentirao:
"Kakav će to biti referendum o zakonu koji je donesen? Referendum ne može biti o zakonu koji je donesen. Mogu ići po ocjenu pred Ustavni sud i to je to."
"Ono što ovaj Zakon čini, je da de facto daje jedan mehanizam da potakne, da malo bocne jedinice lokalne samouprave i kaže 'molim vas donesite propis na koji ste se sami obvezali i trebate ga po zakonu donijeti u nekom razumnom roku'. Nije normalno da netko ima svoje zemljište i ne može s njime ništa u smislu gradnje. To je jednostavno alat kako bismo omogućili zaštitu u konačnici privatnih vlasnika, jer su oni ovdje bili u jednom ofsajdu: imaju, a nemaju. Što znači da ekonomski gube."
