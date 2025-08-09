Tri su osobe ozlijeđene u pucnjavi na njujorškom Times Squareu nakon što je 17-godišnjak zapucao, priopćila je policija New Yorka (NYPD).
Na križanju 44-e i Sedme
Jedna je osoba pritvorena i ispitana, prenosi američka agencija. Policija je potvrdila da ispituje jednu osobu koja je u pritvoru, no optužnica još nije podignuta.
Pucnjava se dogodila u subotu rano ujutro, oko 1:20 sati po lokalnom vremenu, na križanju West 44th Streeta i Sedme avenije.
Prema navodima glasnogovornika NYPD-a, ozlijeđene su tri osobe: 18-godišnja žena, koju je metak okrznuo po vratu, 19-godišnji muškarac pogođen u desno stopalo i 65-godišnji muškarac pogođen u lijevu nogu, javlja Guardian.
Svi su prevezeni u bolnicu Bellevue i stabilno su.
Three people were shot and wounded in Times Square in Manhattan, prompting panic as gunshots rang out and crowds fled https://t.co/BBYbMOWnfG pic.twitter.com/yH3NJ829BG— Reuters (@Reuters) August 9, 2025
Prema riječima povjerenice NYPD-a Jessice S. Tisch, tijekom prvih sedam mjeseci 2025. zabilježen je najmanji broj pucnjava otkako se vode službena evidencija. Između siječnja i srpnja 2025. u gradu s 8,4 milijuna stanovnika evidentirano je 412 oružanih incidenata.
Pucnjava se događa u vrijeme predizborne kampanje za gradonačelnika New Yorka u kojoj je borba protiv kriminala jedna od ključnih tema.
