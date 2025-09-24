SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Najmanje jedna osoba ubijena je u srijedu, a nekoliko je ozlijeđeno u pucnjavi u terenskom uredu Imigracijske i carinske službe (ICE) u Dallasu, a napadač je potom vatrenim oružjem oduzeo život i sebi, priopćile su lokalne i savezne vlasti.

Podijeli

Oglas

Policija je intervenirala nakon dojave o pucnjavi u uredu na sjeverozapadu Dallasa u saveznoj državi Teksas prije 7 ujutro po lokalnom vremenu, priopćila je policijska uprava Dallasa na X-u.

Osumnjičenik je otvorio vatru na ured iz susjedne zgrade, prema prvim rezultatima istrage, priopćila je policija. Dvije osobe prevezene su u bolnicu s ozljedama od vatrenog oružja, dok je treća osoba umrla na mjestu događaja.

Djelatnici ICE-a nisu ozlijeđeni, a još nije jasno jesu li žrtve napada pritvorenici ICE-a, zaštitari ili lokalne snage reda, rekla je glasnogovornica ministarstva domovinske sigurnosti Tricia McLaughlin u intervjuu za emisiju "Fox & Friends" na Fox Newsu.

„Detalji su još uvijek nejasni. Izgledalo je kao da je to bio snajper ili neka vrsta dugometražnog hica“, rekla je McLaughlin.

Također je rekla da se pucnjava ogodila u terenskom uredu ICE-a a ne u pritvorskom centru, gdje službenici ICE-a provode kratkotrajnu obradu nedavno uhićenih pritvorenika.

Trumpova vlast agresivno angažira ICE kao dio obračuna s useljenicima bez valjanih dokumenata, što je izazvalo protivljenje demokrata i liberalnih aktivista. Pritvorski centri ICE-a sve više postaju mjesta sukoba prosvjednika i naoružanih agenata.

Oko objekta ICE-a u predgrađu Chicaga, gdje se prosvjednici svakodnevno okupljaju, podignuta je ograda u ponedjeljak nakon što je nekoliko prosvjednika i gradonačelnik Evanstona u Illinoisu ozlijeđeno u sukobu s agentima prošlog tjedna.

U srpnju je pritvorski centar ICE-a u Alvaradu u Teksasu bio meta koordiniranog prosvjeda na kojem je ispaljeno više hitaca, a jedan policajac je ozlijeđen.