Oglas

TRAJE OČEVID

Pucnjava kod Slavonskog Broda. Ubijena jedna osoba. Policija uhitila osumnjičenog

author author
N1 Info , Hina
|
23. ruj. 2025. 20:02
>
23:36
23.09.2025., Šušnjevci: U pucnjavi iz vatrenog oruzja ubijen muskarac. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Ivica Galovic/PIXSELL / Ivica Galovic/PIXSELL

Brodsko-posavska policija izvijestila je da je u utorak oko 18 sati na području općine Garčin jedna osoba ranjena u pucnjavi te je preminula od zadobivenih ozljeda.

Oglas

Iz policije su potvrdili nakon 23 sata da su uhitili osobu koja se dovodi u vezu s kaznenim djelom ubojstva, javlja Dnevnik.hr.

Kako piše Plus portal, u utorak poslijepodne ubijen je muškarac. Osumnjičeni za djelo je navodno poznat policiji, ali se još uvijek nalazi u bijegu.

Kako navode mještani, osumnjičeni je cijeli dan proveo s žrtvom na obližnjem izletištu Ljeskove vode, da bi ga potom presreo na cesti i hladnokrvno likvidirao. Policijski očevid je u tijeku, a zbog istrage blokiran je promet prema Ljeskovim vodama i Vrhovini.

Teme
Slavonski Brod ubojstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ