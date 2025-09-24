Oglas

SUMNJA SE NA KORUPCIJU

Nova akcija USKOK-a: Uhićena dva policajca i odvjetnik

Hina
24. ruj. 2025. 08:40
Po nalogu Uskoka virovitičko-podravska policija provodi uhićenja i tzv. hitne dokazne radnje poput pretresa, u Zagrebu, Virovitici i Slatini, izvijestilo je tužiteljstvo, a prema neslužbenim podacima uhićena su dva policajca i odvjetnik.

Navedene radnje provode se u Zagrebu, Virovitici i Slatini, u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, izvijestio je Uskok, ne otkrivajući detalje.

Dodaju da će Uskok nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom slučaju, odnosno odlučiti hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor, o čemu će obavijestiti javnost.

Jutarnji list navodi da je uz dvojicu policajaca i odvjetnika uhićena i supruga jednog policajca. Navodno ih se sumnjiči da su iz policijskog informacijskog sustava izvlačili podatke o prometnim nesrećama i odvjetniku dojavljivali identitete sudionika.

