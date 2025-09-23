Ovom dijelu Hrvatske prijeti potop. Oglasila se i civilna zaštita

Narančasti alarm odnosi se na Istru, Kvarner, Liku, Dalmaciju, Dalmatinsku zagoru i jug zemlje, dok se za Istru, Kvarner i Liku očekuje i više od 70 litara kiše po kvadratnom metru. Vjerojatnost grmljavinskog nevremena u tim područjima prelazi 70 posto. Za Karlovačku regiju, uključujući Baniju, izdano je žuto upozorenje, dok za ostatak kontinentalne Hrvatske trenutno nema posebnih najava.