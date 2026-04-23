Putin branio gašenje interneta kao nužnu sigurnosnu mjeru

Hina
23. tra. 2026. 18:14
Ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da su prekidi dostupnosti interneta u Rusiji potrebni iz sigurnosnih razloga, braneći tako mjere koje su izazvale široko nezadovoljstvo javnosti.

"Ne mogu, a da ne skrenem pozornost na ono što proživljavaju ljudi u velikim gradovima. To nije uobičajeno, ali se nažalost događa. Mislim na određene probleme s internetom i prekide u velikim gradovima", rekao je na sjednici vlade.

"Naravno, ako je to povezano s operativnim radom na sprječavanju terorističkih napada - a znamo da nažalost ponekad propustimo takve napade – prioritet će uvijek biti na sigurnosti ljudi", dodao je.

Vlasti su prošlog mjeseca u Moskvi isključile mobilni internet na gotovo tri tjedna, a redovito ga blokiraju i drugdje, navodeći rizik od ukrajinskih bespilotnih letjelica koje mogu koristiti mrežu za navođenje napada.

Putin je u televizijskom obraćanju poručio i da državni službenici moraju pokazati "domišljatost" u pronalaženju rješenja i jamčenju funkcioniranja ključnih usluga.

Isključenja su potaknula kritike poduzetnika, dužnosnika i običnih građana, frustriranih prekidima u bankarstvu, prometu i drugim svakodnevnim uslugama.

Izvor blizak Kremlju rekao je Reutersu ranije ovog mjeseca da su visoki gospodarski dužnosnici i bankari lobirali kod Putina da ublaži ove restrikcije.

Putin je rekao da bi objavljivanje informacija o prekidima interneta unaprijed moglo biti štetno jer "kriminalci, na kraju krajeva, sve čuju i vide" te bi mogli prilagoditi svoje ponašanje i planove.

