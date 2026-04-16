Putin bi mogao dobiti dodatne ovlasti za pokretanje vojnih operacija u inozemstvu

Zakon koji predsjedniku omogućuje raspoređivanje snaga radi „zaštite građana“ prošao je prvo čitanje, uz implikacije za Međunarodni kazneni sud (ICC) i članice NATO-a. Predsjednik Putin uskoro bi mogao dobiti dodatne ovlasti prema ruskom zakonu za pokretanje vojnih operacija u inozemstvu, dok rastu strahovi od oružanog sukoba između Moskve i država članica NATO-a u Europi.
Prema zakonu koji je ruski parlament odobrio u prvom čitanju, Putin će imati ovlasti rasporediti trupe u inozemstvu „u slučaju uhićenja, pritvora ili kaznenog progona“ ruskih državljana.
Zakon, koji mora proći još dva čitanja i dobiti odobrenje gornjeg doma, gotovo će sigurno biti usvojen, piše The Times. Namijenjen je jačanju postojećeg zakona koji Putinu omogućuje korištenje sile za zaštitu ruskih nacionalnih interesa. Putin je tvrdio da brani etničke Ruse kada je 2022. poslao trupe u Ukrajinu.
„Zapadno pravosuđe praktički je postalo instrument represije“, rekao je predsjednik ruskog parlamenta Vjačeslav Volodin. „U takvim okolnostima važno je učiniti sve moguće kako bismo zaštitili naše građane.“ Nije iznio dodatne pojedinosti.
Zakon bi omogućio Kremlju da rasporedi vojnike kako bi oslobodio Ruse koji su pritvoreni po nalogu Međunarodnog kaznenog suda (ICC). ICC je 2023. izdao nalog za uhićenje Putina i Marije Lvove-Belove, dužnosnice Kremlja, zbog prisilnog deportiranja tisuća ukrajinske djece.
Postoje i zabrinutosti da je zakon usmjeren na stvaranje temelja za rusku vojnu intervenciju na istočnom krilu NATO-a kako bi se testirala izdržljivost članka 5, sporazuma o kolektivnoj obrani Saveza. Zakon je suautorica Anna Tsivileva, zamjenica ministra obrane i kći jednog od Putinovih rođaka.
Iako su ruske snage zapete u Ukrajini, brojni zapadni dužnosnici upozoravaju da bi Putin u sljedećih nekoliko godina mogao narediti napad na još jednu europsku zemlju. Velik dio njegove popularnosti temelji se na ideji, koju Kremlj neprestano promovira, da brani Rusiju od neprijateljskih sila koje žele porobiti njezin narod i opljačkati njezine goleme resurse.
Ruski zakon podržali su zastupnici ubrzo nakon što je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov naznačio da bi Rusija bila spremna završiti aktivnu fazu rata u Ukrajini ako Kijev preda cijelu istočnu regiju Donjeck. Oko jedne petine te regije još je pod kontrolom Kijeva.
Peskov uopće nije spomenuo ukrajinske regije Herson i Zaporižju, za koje Putin također tvrdi da su dio Rusije i gdje borbe traju od 2022. Njegovi komentari izazvali su reakciju tvrdolinijaša, koji su ga optužili da je spreman „predati“ teritorij Kijevu.
Neki analitičari smatraju da bi Moskva mogla pokrenuti vojnu kampanju u Estoniji pod izlikom zaštite velike ruske dijaspore u toj baltičkoj zemlji. Estonija, članica NATO-a od 2004., stekla je neovisnost od Moskve neposredno prije raspada Sovjetskog Saveza.
Bivši KGB-ovac, piše The Times, Putin često nastoji uspostaviti pravnu osnovu, barem unutar Rusije, za svoje poteze. Godine 2014. zatražio je i dobio odobrenje ruskog parlamenta za slanje vojske u Ukrajinu. Nakon toga pokrenuo je vojne operacije na Krimu i u istočnoj Ukrajini.
PROČITAJTE JOŠ
