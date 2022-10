Podijeli:







Izvor: Sputnik/Mikhail Metzel/Handout via REUTERS

Ruska televizija Rossiya 1 razgovarala je s glasnogovornikom Kremlja Dmitrijem Peskovom koji je potvrdio da je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman za pregovore s Ukrajinom.

Peskov je istaknuo da odlučujući glas u rješavanju situacije u Ukrajini pripada Washingtonu, a ne Kijevu.

“Očito da odlučujući glas pripada Washingtonu. Nemoguće je razgovarati o nečemu, na primjer, s Kijevom. Postoji predsjednik u Kijevu, legitimni predsjednik Ukrajine, gospodin Zelenski. Moguće je postići neki dogovor s njim, na temelju iskustva iz ožujka, ali ti sporazumi ne vrijede ništa, jer se mogu odmah otkazati po nalogu izvana”, rekao je Peskov, a prenosi RIA Novosti.

Kako tvrdi glasnogovornik Kremlja, Putin je spreman za pregovore i Zapad to treba znati.

“Predsjednik stalno govori da je otvoren za pregovarački proces, odnosno da je uvijek bolje svoje interese, osiguravajući vlastitu sigurnost, ostvariti za pregovaračkim stolom. I Putin je za to otvoren, to je danas još jednom potvrdio i to je vrlo važno. Bez obzira je li Zapad spreman za to ili ne, treba to znati”, dodao je.

Ruska strana, između ostalog, zahtijeva jamstvo od NATO-a da se neće širiti dalje na istok.