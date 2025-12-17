Oglas

"imaginarna ruska prijetnja"

Putin optužio europske čelnike da potiču histeriju: "Rade to namjerno"

author
N1 info / Hina
|
17. pro. 2025. 14:03
Vladimir Putin
AFP / SAJJAD HUSSAIN

Predsjednik Vladimir Putin izjavio je u srijedu da će Rusija postići svoje ciljeve u Ukrajini bilo diplomatskim bilo vojnim sredstvima te da će nastojati proširiti "sigurnosnu tampon zonu" u toj zemlji.

"Prvo, ciljevi specijalne vojne operacije nesumnjivo će biti postignuti. Radije bismo to, kao i temeljne uzroke sukoba, riješili diplomatskim putem", rekao je Putin.

"Ako suprotstavljena strana i njezini strani sponzori budu odbijali sudjelovati u važnim raspravama, Rusija će postići oslobođenje svojeg povijesnog teritorija vojnim sredstvima. Zadatak stvaranja i proširenja sigurnosne tampon zone također će se dosljedno rješavati."

Od ukrajinskih regija koje smatra svojim teritorijem, Rusija trenutno kontrolira Krim, oko 90% regije Donbas i 75% Hersona i Zaporižja.

Osim toga, Rusija drži dio teritorija u susjednim regijama Harkivu, Sumiju, Dnjepropetrovsku i Nikolajevu.

Putin je rekao da se Europljane indoktrinira strahom od rata s Rusijom i optužio europske čelnike da potiču histeriju.

„Više sam puta izjavio: radi se o laži, besmislici, čistoj besmislici o nekoj imaginarnoj ruskoj prijetnji europskim zemljama. Ali to se itekako radi namjerno“, rekao je.

Putin je istaknuo da Rusija ne nastoji ući u rat s Europom, ali je spremna za rat ako to Europa želi.

Teme
Odnosi Rusije i Europe Ruski teritorijalni ciljevi vladimir putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
