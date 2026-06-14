Izbjegnut švicarski Brexit? Prema projekcijama, većina je rekla "ne" kontroverznoj inicijativi

"Mislim da nam ljudi uvijek imaju nešto donijeti", rekla je ispred biračkog mjesta u središnjoj četvrti Paquis, naglasivši da je rođena u Švicarskoj od roditelja Švicaraca. "Znači li to da imamo više stranaca i da se osjećam manje Švicarkom? Stvarno ne", dodala je.