Trump izazvao demokrate na kognitivne testove: "Neka A.O.C. ide protiv Trumpa, prva su pitanja lagana..."

Trump je pritom ponovio da bi volio služiti i treći predsjednički mandat, rekavši da bi to bilo „sjajno” zbog njegove popularnosti među pristašama. Tijekom 30-minutnog razgovora s novinarima na letu iz Kuala Lumpura u Tokio, u sklopu gotovo tjedne azijske turneje, Trump je nastojao prikazati sebe kao fizički i mentalno sposobnog lidera, spremnog voditi, ako ne i ponovno se kandidirati.