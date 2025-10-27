Želi i treći mandat
Trump izazvao demokrate na kognitivne testove: "Neka A.O.C. ide protiv Trumpa, prva su pitanja lagana..."
Trump kaže da je nedavni magnetski pregled bio „savršeno u redu” i da bi „volio” treći mandat. Istovremeno je izazvao suparnike iz Demokratske stranke na kognitivne testove.
Predsjednik Donald Trump izjavio je da je početkom mjeseca obavio magnetsku rezonancu (M.R.I.), rekavši novinarima u ponedjeljak, tijekom leta zrakoplovom Air Force One, da su rezultati bili „savršeni”, ali nije želio otkriti zašto su liječnici uopće naložili pregled, piše New York Times.
Trump je pritom ponovio da bi volio služiti i treći predsjednički mandat, rekavši da bi to bilo „sjajno” zbog njegove popularnosti među pristašama. Tijekom 30-minutnog razgovora s novinarima na letu iz Kuala Lumpura u Tokio, u sklopu gotovo tjedne azijske turneje, Trump je nastojao prikazati sebe kao fizički i mentalno sposobnog lidera, spremnog voditi, ako ne i ponovno se kandidirati.
Ustavno ograničenje i Trumpove izjave
Američki Ustav ograničava predsjednike na dva mandata, no Trump i neki njegovi saveznici sve češće spominju mogućnost zaobilaženja 22. amandmana, koji jasno navodi da „nitko ne može biti izabran za predsjednika više od dvaput”, neovisno o tome jesu li mandati uzastopni.
Trump je pritom pogrešno tvrdio da je javnosti već dao „pune rezultate” svog liječničkog pregleda, iako je Bijela kuća objavila samo kratki sažetak koji nije spominjao magnetsku rezonancu niti detaljno opisao koje su pretrage obavljene.
Na pitanje zašto je napravio M.R.I., Trump je odgovorio:
„To možete pitati doktore.”
Magnetska rezonancija je neinvazivna dijagnostička metoda koja stvara detaljne slike unutrašnjosti tijela, često korištena za otkrivanje bolesti, ozljeda kostiju ili zglobova.
Zdravlje i godine
Sa 79 godina, Trump je najstarija osoba ikad izabrana za predsjednika SAD-a, a na kraju drugog mandata bio bi duboko u osamdesetima. Posljednjih mjeseci pojavile su se špekulacije o njegovu zdravlju jer su ga kamere više puta snimile s modricama na rukama i natečenim gležnjevima.
Njegova glasnogovornica Karoline Leavitt tada je objasnila da je posjet bolnici Walter Reed ranije ovog mjeseca bio rutinski godišnji pregled, iako je Trump već u travnju imao redoviti sistematski pregled. Ubrzo nakon posjeta bolnici, otputovao je na Bliski istok.
„Savršeno zdrav” i spreman za natjecanje
Tijekom razgovora s novinarima, Trump je tvrdio da je u izvrsnoj fizičkoj i mentalnoj formi, te je bez dokaza ustvrdio da dvije demokratske zastupnice – Alexandria Ocasio-Cortez iz New Yorka i Jasmine Crockett iz Teksasa – ne bi prošle kognitivne testove koje je on navodno polagao u bolnici Walter Reed.
„Neka A.O.C. ide protiv Trumpa, neka Jasmine ide protiv Trumpa,” rekao je, govoreći o sebi u trećem licu. „Prva su pitanja lagana: tigar, slon, žirafa. Kad dođeš do petog ili šestog, pa do desetog, dvadesetog, dvadeset petog — one ne bi znale odgovoriti ni na jedno.”
Nije pojasnio koji je točno test imao na umu.
Plan za „treći mandat”
Prošlog tjedna Trumpov bivši strateg Stephen K. Bannon izjavio je da je dio „plana” kojim bi se Trump ponovno doveo na vlast:
„Trump će biti predsjednik 2028. godine, i ljudi bi se trebali na to naviknuti,” rekao je Bannon.
Trump zasad nije iznio konkretan način kako bi zaobišao ustavno ograničenje, ali njegove izjave pokazuju da ideja trećeg mandata – barem kao politička poruka njegovim pristašama – i dalje ostaje dijelom njegove retorike.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare