Ravnatelj DHMZ-a objašnjava zašto su uragani i oluje sve razorniji

Događa se efekt da se smanjuje broj uragana u Atlantskom oceanu osim u najvećim kategorijama četiri i pet u kojima raste. To je jedan fenomen koji možda podsjeća i na naš dio Europe vezan za tuču gdje recimo područje sjeverne Italije pa i Hrvatske pokazuje smanjenje broja dana s tučom, ali kad ona nastane, to je puno većih dimenzija", kaže Güttler.