Oglas

Pronađeni posmrtni ostaci?

Brat Jean-Michela Nicoliera na putu za Vukovar: "Mislim da je istina, ali još nisam siguran"

author
N1 Info
|
29. lis. 2025. 09:06
06.12.2014., Karlovac - Obitelj pokojnog francuskog dragovoljca Jean Michel Nicoliera, mama Lylian i brat Paul, preselila se u Hrvatsku."nPhoto: Dominik Grguric/PIXSELL "n
Dominik Grguric/PIXSELL

Brat heroja Vukovara, francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera, Paul Nicolier, potvrdio je Hrvatskom radiju Vukovar da je jutros na putu prema Vukovaru, gdje će u 11 sati u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici "Dr. Juraj Njavro" biti održana službena identifikacija posmrtnih ostataka žrtava Domovinskog rata.

Oglas

U kratkoj poruci Hrvatskom radiju Vukovar, Paul Nicolier je napisao:

"Na putu sam prema bolnici u Vukovaru! Mislim da je istina, ali još nisam siguran! Znat ćemo oko 11 sati."

Riječ je o nastavku informacija koje su se pojavile sinoć u medijskom prostoru, a prema kojima su na Ovčari pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca koji je 1991. godine branio Vukovar i život položio za Hrvatsku.

Podsjetimo, Jean-Michel Nicolier odveden je iz vukovarske bolnice 20. studenoga 1991. godine, nakon čega mu se gubi svaki trag. Poznato je da je na Ovčari bio mučen i ubijen, no mjesto njegova počivališta ostalo je nepoznato sve do nedavnog otkrića grobnice s posmrtnim ostacima triju osoba.

Ako današnja identifikacija potvrdi da se radi o Jean-Michelu Nicolieru, bit će to trenutak velike povijesne i emotivne važnosti, za njegovu obitelj, Vukovar i cijelu Hrvatsku, jer će nakon 34 godine neizvjesnosti biti otkriveno mjesto počinka jednog od najvećih heroja Domovinskog rata.

Teme
Domovinski rat Jean-Michel Nicolier Ovčara Paul Nicolier Vukovar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ