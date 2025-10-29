Brat Jean-Michela Nicoliera na putu za Vukovar: "Mislim da je istina, ali još nisam siguran"

Podsjetimo, Jean-Michel Nicolier odveden je iz vukovarske bolnice 20. studenoga 1991. godine, nakon čega mu se gubi svaki trag. Poznato je da je na Ovčari bio mučen i ubijen, no mjesto njegova počivališta ostalo je nepoznato sve do nedavnog otkrića grobnice s posmrtnim ostacima triju osoba.