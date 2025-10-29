Brat Jean-Michela Nicoliera na putu za Vukovar: "Mislim da je istina, ali još nisam siguran"

Brat heroja Vukovara, francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera, Paul Nicolier, potvrdio je Hrvatskom radiju Vukovar da je jutros na putu prema Vukovaru, gdje će u 11 sati u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici "Dr. Juraj Njavro" biti održana službena identifikacija posmrtnih ostataka žrtava Domovinskog rata.
U kratkoj poruci Hrvatskom radiju Vukovar, Paul Nicolier je napisao:
"Na putu sam prema bolnici u Vukovaru! Mislim da je istina, ali još nisam siguran! Znat ćemo oko 11 sati."
Riječ je o nastavku informacija koje su se pojavile sinoć u medijskom prostoru, a prema kojima su na Ovčari pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca koji je 1991. godine branio Vukovar i život položio za Hrvatsku.
Podsjetimo, Jean-Michel Nicolier odveden je iz vukovarske bolnice 20. studenoga 1991. godine, nakon čega mu se gubi svaki trag. Poznato je da je na Ovčari bio mučen i ubijen, no mjesto njegova počivališta ostalo je nepoznato sve do nedavnog otkrića grobnice s posmrtnim ostacima triju osoba.
Ako današnja identifikacija potvrdi da se radi o Jean-Michelu Nicolieru, bit će to trenutak velike povijesne i emotivne važnosti, za njegovu obitelj, Vukovar i cijelu Hrvatsku, jer će nakon 34 godine neizvjesnosti biti otkriveno mjesto počinka jednog od najvećih heroja Domovinskog rata.
