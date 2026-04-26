Ministar obrane Malija, general Sadio Camara, ubijen je tijekom koordiniranih napada na vojne ciljeve diljem zemlje, rekli su izvori za Al Jazeeru.
Vijest u nedjelju dolazi dan nakon što je njegova rezidencija u vojnom gradu Kati bila meta napada tijekom istodobnih napada koje su u subotu pokrenuli ogranak Al-Qaide i tuareški pobunjenici, piše Al Jazeera.
Sadio Camara bio je ključna figura u vojnoj vlasti koja je preuzela vlast nakon dvaju uzastopnih državnih udara 2020. i 2021. godine.
„Bio je jedan od najutjecajnijih ljudi unutar vladajućeg vojnog vodstva i neki su ga vidjeli kao mogućeg budućeg čelnika Malija”, rekao je novinar Al Jazeere Nicolas Haque, koji je opširno izvještavao iz Malija.
„Njegova smrt veliki je udarac za oružane snage zemlje.”
Haque je rekao da su se u nedjelju u Kidalu i dalje mogli čuti zvukovi teške pucnjave i snažnih eksplozija, prema riječima lokalnih stanovnika. „Ovo je i dalje operacija koja traje više od 24 sata od početka”, dodao je.
Analitičar Bulama Bukarti rekao je da je vjerojatno da će u narednim danima doći do „još borbi za kontrolu teritorija i strateških lokacija”.
Također je istaknuo kako su se naoružane skupine koje su se ranije međusobno borile sada udružile kako bi napale zajedničkog neprijatelja – državu Mali.
Haque je rekao da su napadači izveli samoubilački napad automobilom-bombom na Camarinu rezidenciju u Katiju, snažno utvrđenom vojnom gradu oko 15 kilometara sjeverozapadno od glavnog grada Bamaka, gdje živi i prijelazni predsjednik Assimi Goïta.
„Kati se smatra jednim od najsigurnijih mjesta u zemlji, no borci povezani s Al-Qaidom iz skupine Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), zajedno s tuareškim borcima iz Fronta za oslobođenje Azawada (FLA), uspjeli su izvesti napad”, rekao je, dodajući da je Goïta „živ i zdrav na sigurnoj lokaciji”.
„Kada se napad dogodio, premješten je na sigurno, tako da i dalje zapovijeda vojskom”, rekao je.
Naoružani napadači također su napali više drugih lokacija diljem Malija, uključujući Bamako, kao i Gao i Kidal na sjeveru te središnji grad Sévaré.
