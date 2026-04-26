Predsjednik SAD-a Donald Trump i prva dama Melania Trump izgurani su s večere Udruge dopisnika Bijele kuće od strane agenata Tajne službe u subotu navečer nakon što je muškarac otvorio vatru sačmaricom na sigurnosno osoblje, rekli su dužnosnici.
Naoružani muškarac pucao je na agenta Tajne službe, rekao je dužnosnik FBI-a za Reuters. Otprilike dva sata nakon incidenta, Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da je policajca spasio njegov pancirni prsluk i da je u "dobrom stanju".
09:55
Bizarna izjava Karoline Leavitt uoči gala večere: "Večeras će biti pucanja u dvorani"
Izjava glasnogovornice Bijele kuće Karoline Leavitt da će „večeras biti ispaljenih nekoliko hitaca” postala je viralna zbog trenutka u kojem je izrečena. Govorila je novinaru Fox Newsa prije nego što je napadač napao mjesto održavanja večere dopisnika Bijele kuće. Napadač, za kojeg je američki predsjednik Donald Trump rekao da je vjerojatno „usamljeni vuk”, također je pucao na jednog zaštitara.
09:35
"Na pod!" - Kako se gala večer s novinarima pretvorila u kaos
U subotu se tradicionalna godišnja gala večer s novinarima koja se održava u Washingtonu, a prisustvovao joj je i Donald Trump sa suprugom, pretvorila u kaos kada je naoružani muškarac pokušao provaliti unutra.
Opširnije OVDJE.
09:15
FBI u kući osumnjičenika
FBI se trenutačno nalazi u domu osumnjičenika i priprema se za izvršenje naloga za pretres povezanog s incidentom pucnjave, prenosi Sky.
Podsjetimo, osumnjičenik je identificiran kao 31-godišnji Cole Thomas Allen iz Torrancea u Kaliforniji.
Torrance je grad s više od 147.000 stanovnika na jugozapadnoj obali okruga Los Angeles, oko 20 milja južno od središta grada Los Angelesa.
09:08
Noževi, pištolj, sačmarica... Napadač na Trumpa bio naoružan do zuba, oglasio se i šef policije
Vršitelj dužnosti šefa policije Washingtona Jeffrey Carroll izjavio je danas da je muškarac koji je otvorio vatru na kontrolnom punktu pripadnika Tajne službe u hotelu „Hilton” u tom gradu, gdje se održavala večera Udruženja dopisnika Bijele kuće kojoj je prisustvovao i američki predsjednik Donald Trump, imao nekoliko komada oružja.
Opširnije OVDJE.
08:54
Ni nakon pucnjave na gala večeri za novinare Trump "neće odustati" od Irana
Donald Trump je u subotu navečer rekao da ga pucnjava na svečanoj večeri za novinare u Washingtonu neće odvratiti od rata protiv Irana, premda vjeruje da incident nije povezan s međunarodnom krizom.
"Ovo me neće natjerati da odustanem od pobjede u ratu u Iranu", rekao je američki predsjednik novinarima nekoliko sati nakon pucnjave koja se dogodila na večeri Udruge izvjestitelja iz Bijele kuće, odakle ga je sigurnosna služba hitro odvela na sigurno.
"Ne znam je li to imalo ikakve veze s tim, stvarno ne mislim tako na temelju onoga što znamo", dodao je.
Nekoliko minuta ranije odgovorio je da se "nikad ne zna" kada su ga upitali misli li da je pucnjava povezana s ratom u Iranu, koji je pokrenuo 28. veljače zajedno s Izraelom.
Dodao je da istražitelji rade na motivima osumnjičenika, napadača koji je uhićen, a opisao ga je kao "usamljenog vuka".
Donald Trump je u subotu otkazao putovanje svojih izaslanika u Pakistan gdje su se trebali sastati s predstavnicima Teherana i raspravljati o okončanju rata.
08:08
Stižu prve reakcije dužnosnika
"Osjećam olakšanje što su predsjednik, prva dama i svi gosti na sigurnom. Političkom nasilju nema mjesta u bilo kojoj demokraciji i moje su misli sa svima onima koje je ovaj uznemirujući događaj potresao", objavio je kanadski premijer Mark Carney na platformi X.
08:01
Napadač iz Washingtona priznao tko su mu bile mete
Napadač na sigurnosno osoblje Bijele kuće priznao je policiji da su mu meta bili američki dužnosnici na večeri dopisnika Bijele kuće koja se u subotu održavala u washingtonskom hotelu Hilton, prenio je CBS.
Muškarac osumnjičen za pucnjavu na večeri dopisnika Bijele kuće pojavit će se na sudu u ponedjeljak, objavile su američke vlasti na konferenciji za novinare u subotu.
Suočit će se s dvije optužbe - za uporabu vatrenog oružja tijekom nasilnog zločina i za napad na saveznog agenta opasnim oružjem, rekla je okružna tužiteljica Jeanine Pirro iz Washingtona.
Cole Tomas Allen, 31, iz predgrađa Los Angelesa, kako su ga identificirali mediji, radio je kao predavač i programer videoigara u Južnoj Kaliforniji, prema javnim podacima, koje je prenio CNN.
Prema njegovom LinkedIn profilu, Allen je 2017. diplomirao strojarstvo na Kalifornijskom tehnološkom institutu, a prošle godine je magistrirao računarstvo na Kalifornijskom državnom sveučilištu Dominguez Hills.
Kao student na Caltechu, 2017. godine pojavio se u lokalnim vijestima zbog razvoja prototipa kočnice za invalidska kolica.
Prema evidenciji Savezne izborne komisije, Allen je u listopadu 2024. donirao 25 dolara za predsjedničku kampanju Kamale Harris.
Policija glavnog grada Washingtona objavila je kako je napadač bio gost u hotelu u kojemu se održavala svečana večera.
Njegov motiv za sada nije poznat.
07:43
Objavljena snimka evakuacije
Tajna služba evakuirala je predsjednika SAD-a Donalda Trumpa iz hotela Washington Hilton nakon što su na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće odjeknuli pucnjevi.
07:39
Trump o napadaču: Izgledao je prilično zlobno
Snage reda zatražile su da napustimo prostor, u skladu s protokolom, što ćemo i učiniti odmah. Održat ću konferenciju za novinare za 30 minuta iz sobe za brifinge u Bijeloj kući. Prva dama, kao i potpredsjednik i svi članovi Kabineta, u potpunosti su sigurni, napisao je Donald Trump na Truth Socialu.
07:38
Pucnjava na svečanoj večeri u Washingtonu, Trump i Melania hitno evakuirani s pozornice!
Predsjednik SAD-a Donald Trump i prva dama Melania Trump izgurani su s večere Udruge dopisnika Bijele kuće od strane agenata Tajne službe u subotu navečer nakon što je muškarac otvorio vatru sačmaricom na sigurnosno osoblje, rekli su dužnosnici.
Opširnije OVDJE.
