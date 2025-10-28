VIDEO / Lovci na oluje objavili snimke iz središta uragana Melissa

Pripadnici Ratnog zrakoplovstva SAD-a objavili su snimke nakon leta u središte uragana Melissa.
"Na prvom ulazu ulazimo s jugoistočne strane, neposredno nakon izlaska sunca, a svijetli luk na dalekom sjeverozapadnom zidu oka uragana zapravo je svjetlost koja tek počinje prelaziti preko vrha iza nas", napisali su sa svog profila na X-u, "Tropical Cowboy of Danger".
"Drugi prolazak kroz uragan Melissa bio je s jugozapadne strane. Prošli smo kraj NOAA-inog aviona u zidu oka dok su oni završavali misiju i vraćali se kući", dodaje se.
"Očito se radi o vrlo snažnoj oluji, ali ovaj let bio je prilično jednostavan. Mnogo manje neugodnih mezociklonskih aktivnosti nego prije 36 sati."
"Treći prolazak kroz Melissu – GoPro kamera bila je postavljena na bočni prozor, dok je druga kamera sprijeda snimala u ultra visokoj 8K rezoluciji. Nisam siguran kada će to biti obrađeno jer je datoteka ispala ogromna. Jedva sam imao dovoljno prostora na disku, a MacBook Pro se odmah „ugušio“ kad sam pokušao uređivati snimku", pišu "lovci na oluje".
Podsjetimo, troje ljudi već je poginulo na Jamajci dok se zemlja priprema za najjaču oluju na svijetu ove godine – i možda najsnažniju ikada zabilježenu na tom otoku – dok američki meteorolozi upozoravaju na „katastrofalne i po život opasne“ uvjete.
S brzinama vjetra do 175 milja na sat (282 kilometra na sat), uragan Melissa je oluja pete kategorije – najviše moguće jačine. Oluja i dalje jača i očekuje se da će pogoditi karipski otok rano u utorak.
Također se povezuje s četiri smrtna slučaja u Haitiju i Dominikanskoj Republici, uz one koji su već zabilježeni na Jamajci.
