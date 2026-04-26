58. dan rata

FOTO, VIDEO / Izrael krši 'primirje' u Libanonu, Aragčijev put u Islamabad je "ohrabrujuć znak"

N1 Info
26. tra. 2026. 10:22
14:04
A man rides a motorcycle as displaced people walk at a makeshift encampment amid a temporary ceasefire between Lebanon and Israel, in Beirut, Lebanon, April 24, 2026.
REUTERS/Saleh Salem

Američki predsjednik Donald Trump otkazao je putovanje svojih izaslanika u Pakistan radi pregovora, navodeći da Iran nije ponudio zadovoljavajući prijedlog za mirovni sporazum. Trumpova objava uslijedila je nakon odlaska iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija iz Pakistana, gdje je posrednicima predstavio mogući okvir za okončanje sukoba.

Izgledi za diplomatski proboj u američko-izraelskom ratu protiv Irana čini se da su oslablili, a pregovori o okončanju dvomjesečnog sukoba zapeli su jer Teheran i Washington ne pokazuju znakove ublažavanja svojih stajališta.

Trump je otkazao planirani posjet svojih izaslanika, Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, Islamabadu, čime je zadan udarac izgledima za mir, dok je iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči tijekom vikenda napustio Pakistan. Ondje je posrednicima predstavio mogući okvir za okončanje sukoba.

Američki predsjednik rekao je da je Washington zaprimio novi mirovni prijedlog iz Teherana, ali da je on već odbijen.

A Lebanese flag on a tent of displaced people, at a makeshift encampment, amid a temporary ceasefire between Lebanon and Israel, in Beirut, Lebanon, April 25, 2026.
REUTERS
Displaced people make their way back to their homes after crossing the bridge linking southern Lebanon to the rest of the country, following the ceasefire between Lebanon and Israel in Qasmiyeh, Lebanon, April 18, 2026.
14:04

VIDEO / Izrael ne popušta s bombardiranjem Libanona

Unatoč produljenju 'primirja', IDF nastavlja sa zračnim udarima diljem Libanona.

13:36

Povratak iranskog ministra vanjskih poslova pakistanski dužnosnici vide kao „ohrabrujući znak”

Pakistanski dužnosnici naglašavaju da je očekivani povratak iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija u Islamabad dio procesa – drugim riječima, nikada se nije radilo o kolapsu pregovora, već o nastavku osjetljivog diplomatskog procesa, piše Al Jazeerina dopisnica iz Pakistana.

Ono što znamo jest da je nakon odlaska iz Islamabada iranski ministar otputovao u Oman, gdje je sudjelovao u konzultacijama na vrlo visokoj razini. Kao rezultat tih razgovora, sada se očekuje da će se u nedjelju vratiti u Islamabad.

Prema informacijama pakistanskih dužnosnika, u ponedjeljak bi se iranski ministar vanjskih poslova ponovno trebao sastati s pakistanskim premijerom, kao i s načelnikom vojske.

To se smatra ohrabrujućim znakom – drugim riječima, nadaju se da bi to moglo predstavljati postupan napredak u procesu i pomaknuti pregovore naprijed.

13:05

Novi izraelski zračni udari u Libanonu

Izraelski zračni napad na područje Zowtara u Nabatiehu, a iznad mog grada leti dron na maloj visini, javlja freelance novinarka Courtney Bonneau koja se nalazi u Libanonu.

Nema mirnih jutara pod okupacijom, dodaje.

12:46

Izraelski napadi ubili 7 osoba na jugu Libanona, 24 ranjene

Najmanje sedam ljudi ubijeno je u jučerašnjim izraelskim napadima na južni Libanon, izvještava libanonska Nacionalna novinska agencija (NNA).

Prema Ministarstvu zdravstva, u napadima su ranjene 24 osobe, uključujući troje djece.

12:07

UN: Zatvaranje Hormuškog tjesnaca prijeti humanitarnom katastrofom

Zbog kontinuiranog zatvaranja Hormuškog tjesnaca, Ured Ujedinjenih naroda za projektne usluge upozorio je da poremećaji u opskrbi gnojivima prijete globalnom humanitarnom katastrofom.

Izvršni direktor agencije, Jorge Moreira da Silva, upozorio je da bi nastavak pomorskih poremećaja mogao gurnuti milijune ljudi u krug gladi i nestašice hrane.

Naglasio je da su cijene sirovina za gnojiva porasle na rekordne razine, zbog čega je sada potrebna hitna diplomatska akcija kako bi se osigurali opskrbni lanci.

11:53

Izrael ubio 7 civila u južnom Libanonu

Izraelski napadi ubili su sedmero civila, teže ranili još pet i hospitalizirali ukupno 24 u južnom Libanonu.

11:49

Što se događa s pregovorima u Pakistanu?

[Okvir koji je Iran predstavio Pakistanu] mogao bi biti spekulativan, s obzirom na to da Pakistanci ne otkrivaju mnogo, jer se većina diplomacije odvija iza zatvorenih vrata, javlja Al Jazeerin dopisnik iz Islamabada.

Vrlo su tajnoviti u vezi s tim, ali nema sumnje da se poruke koje se prenose Pakistanu zatim prosljeđuju Washingtonu, a Washington ide preko Pakistana kada želi prenijeti poruku Irancima.

Zasad se neizravna komunikacija odvija putem pakistanskih posrednika.

Međutim, doznajemo da je [ministar vanjskih poslova] Abas Aragči, koji je napustio Pakistan nakon što je ondje boravio s izaslanstvom, održao krug razgovora s načelnikom oružanih snaga Asimom Munirom, premijerom i ministrom vanjskih poslova, dodaje.

Očekuje se da će se Aragči sada vratiti iz Muskata. Izaslanstvo koje je došlo s njim nalazi se u Teheranu.

Oni će također doći u Pakistan jer će imati upute iranske vlade. A to će nam, naravno, dati jasniji pokazatelj u kojem smjeru ovi pregovori idu.

11:15

VIDEO / Požar u britanskoj zračnoj bazi

Prijavljen veliki požar u RAF Fairford tijekom noći, britanskoj zračnoj bazi koja ugošćuje značajan unaprijed raspoređen kontingent bombardera američkog ratnog zrakoplovstva za napade na Iran.

Prema dostupnim informacijama, požar je navodno potpuno uništio zgradu vojne trgovine

11:12

Izraelski napadi diljem Gaze ubili 4 osobe

Najmanje četiri osobe ubijene su u izraelskim napadima na Gazu jutros, piše Al Jazeera.

Prema zdravstvenim dužnosnicima u enklavi, u zračnom napadu ubijena je jedna osoba u blizini središnjeg sela al-Mughraqa, dok su izraelska pucnjava i granatiranje ubili još dvije osobe u blizini grada Gaze.

Odvojeno, izraelske snage ubile su 40-godišnju ženu u Khan Younisu, na jugu Pojasa Gaze, rekli su zdravstveni dužnosnici.

Izraelski doseljenici: To je slatka osveta, vratili smo se nakon 2.000 godina

Mustafa, who was injured but survived after Israeli soldiers fired on the vehicle carrying his parents and two siblings, is comforted during the funeral of his family in the Israeli-occupied West Bank’s
Jaafar ASHTIYEH / AFP

Prema palestinskom Ministarstvu zdravstva, najmanje 72.587 ljudi ubijeno je u Gazi od početka izraelskog rata u listopadu 2023.

Od sklapanja primirja u listopadu 2025., Izrael je nastavio gotovo svakodnevne napade na enklavu, ubijajući Palestince, što predstavlja jasno kršenje sporazuma.

10:37

Sahranjena libanonska novinarka koju je ubio Izrael

U Bejrutu je održan sprovod libanonske novinarke Amal Khalil koju je IDF ubio tijekom navodnog primirja.

Teme
američko-iranski sukob diplomacija mirovni pregovori posredovanje pakistana propali pregovori

