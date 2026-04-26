Pakistanski dužnosnici naglašavaju da je očekivani povratak iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija u Islamabad dio procesa – drugim riječima, nikada se nije radilo o kolapsu pregovora, već o nastavku osjetljivog diplomatskog procesa, piše Al Jazeerina dopisnica iz Pakistana.

Ono što znamo jest da je nakon odlaska iz Islamabada iranski ministar otputovao u Oman, gdje je sudjelovao u konzultacijama na vrlo visokoj razini. Kao rezultat tih razgovora, sada se očekuje da će se u nedjelju vratiti u Islamabad.

Prema informacijama pakistanskih dužnosnika, u ponedjeljak bi se iranski ministar vanjskih poslova ponovno trebao sastati s pakistanskim premijerom, kao i s načelnikom vojske.

To se smatra ohrabrujućim znakom – drugim riječima, nadaju se da bi to moglo predstavljati postupan napredak u procesu i pomaknuti pregovore naprijed.