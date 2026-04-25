IZAZOVNA GODINA
Iskusni ugostitelj o turističkoj sezoni: "Situacija je teška, ništa se ne zna. Treba nam kristalna kugla"
Bliži se turistička sezona, a za razliku od prethodnih, uz iznimku one pandemijske 2020. godine, teško je procijeniti kakva će biti.
Tomu najviše kumuje rat na Bliskom istoku zbog kojega je poskupjela nafta, s njom i naftni derivati, a s njima su porasli i svi ostali troškovi vezani uz prijevoz ljudi i roba.
Stoga je teško reći koliko će biti gostiju ovoga ljeta na Jadranu i koliko će sezonskih radnika biti potrebno. Ponajprije konobara i kuhara u ugostiteljstvu.
"Od vremena covida bijemo bitku"
Da je od vremena pandemije covida naovamo svake turističke sezone situacija s radnom snagom teška, ističe dugogodišnji ugostitelj iz Rijeke, a donedavno i potpredsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Vedran Jakominić.
"Za vrijeme covida jako puno ljudi je otišlo iz ugostiteljstva i otada bijemo bitku. A u zadnje tri godine, otkako smo uveli euro, plaće su dramatično skočile. No ne samo plaće. Jako su skočile i cijene proizvoda, nekretnina, najmova... Pritisak je strahovit sa svih strana. To je glavni generator problema, a manifestira se u turističkoj sezoni kada moramo dovoditi kadar iz susjednih zemalja. Srećom, tog kadra još uvijek ima. Nedostaje domaćih radnika", dodao je naš sugovornik.
"Nije problem platiti konobara u sezoni, nego izvan nje"
U turističkoj sezoni najtraženiji su konobari/konobarice, kuhari/kuharice, sobari/sobarice, recepcionari/recepcionarke, čistači/čistačice, prodavači/prodavačice, animatori/animatorice… Na portalu HZZ-a Sezonski poslovi ovih dana ponuda sezonskih poslova kretala se od 900 pa do više od tisuću. Od toga oko 170 oglasa za konobare i konobarice te četrdesetak za kuhare i kuharice.
Ponuđenih poslova ne manjka, ali pitanje je mogu li poslodavci ponuditi onakve plaće kakve kandidati očekuju.
Jakominić napominje kako nije problem platiti konobara u sezoni, nego ga zadržati i davati mu zasluženu plaću i mimo sezone.
Rade 90 dana u godini, a onda 270 dana 'zuje'
"Sve smo karte bacili na turističku sezonu i doveli se u situaciju da nam ugostiteljstvo u većem dijelu zemlje živi samo 90 dana ljeta, a ostalih 270 dana 'zuji' se u prazno. A zaradom iz tih 90 dana ne možete ljudima davati istu plaću cijele godine, pogotovo ne onoliku koliku ti ljudi zaslužuju. Iz godine u godinu to generira sve veći problem i sve je manje raspoloživog kadra. Ako se obvežeš da ćeš ih u sezoni plaćati koliko zaslužuju, pitanje je hoćeš li imati novca za platiti sve troškove u ostalom dijelu godine", kaže.
Zbog toga, smatra Jakominić, Hrvatska se mora riješiti velike ovisnosti o sezonalnosti.
"Kad dođe turistička sezona radnike ne trebaju samo ugostitelji nego i slastičari, distributeri piva, trgovci... svi. A kad sezona prođe, nemamo gdje angažirati te ljude. Kod nas je sve predimenzionirano s obzirom na količinu ekonomske aktivnosti koju generiramo", kaže.
"Vozimo naslijepo, kao u robotaksiju koji još nije testiran"
Jakominić također napominje kako nije glavno pitanje kolike će plaće ovoga ljeta imati konobari, kuhari, recepcioneri i ostali, nego je pitanje koliko će ih uopće biti potrebno.
"To ovisi o tome koliko će nam doći Nijemaca, Talijana, Čeha... te kada će i kako doći. Ako voze, doći će u Istru i na Kvarner. Ako lete, ići će u Dalmaciju. A koliko ljudi zaposliti, što im ponuditi i po kojoj cijeni, to je u ovom trenutku viša aritmetika. Vozimo se skroz naslijepo, kao da nas je sve netko stavio u Rimčev robotaksi koji još nije testiran."
Prijašnjih godina u ovo doba već bi bile poznate projekcije turističke sezone. Sada su, kaže Jakominić, potpuna nepoznanica.
"Bukinzi ne idu kao ranijih godina, ali može se dogoditi, kao što se dogodilo u vrijeme covida, da zbig ove krize svi dođu k nama. Hrvatska je na pet-šest sati vožnje udaljena od područja na kojima živi stotinu milijuna najbogatijih ljudi - juga Njemačke, sjevera Italije, Švicarske i Austrije. Moguće je da u zadnji čas svi dođu k nama i sezona bude najbolja ikad. A moguće je da iz straha ostanu doma."
Koliko će trebati robe, radnika, stolova na terasi...
U takvoj situaciji, kaže, ugostitelji ne mogu znati koliko će platiti konobara, a konobari ne mogu znati ni koliko će manče dobiti.
"Na koncu, ne znaš ni koliko će ti trebati radnika i robe, koliko će stolova trebati 'izblajhati" i staviti na terasu. Situacija je baš zahtjevna."
Obično bi naznaku turističkoj sezoni dali uskrsni praznici. Ovogodišnji je Uskrs turistički bio vrlo dobar, ali je kalendarski bio jako rano.
"Inače bi odmah poslije Uskrsa krenula sezona, a ove godine Uskrs je bio rano i još je nakon toga dvaput pao snijeg. Idućeg tjedna u Sloveniji su praznici (Dan otpora okupatoru i dvodnevni Praznik rada, nap.a.) pa ćemo vidjeti. Moguće je da Slovenci dođu k nama, da neće ići južnije. Za Hrvatsku je vjerojatno dobro i to što ovoga ljeta puno ljudi neće ići u Albaniju koja je lani odvukla dosta turista, ali je relativno je daleko, a gorivo je sada skupo. Previše je nepoznanica, treba nam kristalna kugla", kazao je Jakominić.
