Okupirana zapadna obala
Izraelski doseljenici: To je slatka osveta, vratili smo se nakon 2.000 godina
Obitelji slave Dan neovisnosti Izraela u selu iz kojeg su posljednji Palestinci pobjegli nakon kampanje nasilja
Eti Yaoz zastaje kako bi došla do daha u sjeni trnovitog stabla, s unukom u jednoj ruci i piknikom u drugoj, piše Telegraph.
Stoji pokraj potoka u brdima sjeverno od Jerihona, na vjerojatno prvom zaista vrućem danu u godini, na Dan neovisnosti, kada se oko 200 Izraelaca okupilo u ovom skrovitom, zelenom dijelu okupirane Zapadne obale na proslavi.
„Slatka osveta“, viče. „Arapi su znali da ćemo se jednog dana vratiti. To je naša zemlja i sada smo ovdje. Vratili smo se.”
Oko nje djeca oduševljeno vrište dok se spuštaju niz betonski kanal za navodnjavanje i skaču u prirodni bazen.
Neki muškarci rade na postavljanju palminih grana preko metalne konstrukcije sjenice. Obitelji poziraju za fotografije sa zastavama i jurišnim puškama te uživaju u jednostavnim piknicima sa salatama i sabichom.
Gospođa Yaoz strastveno govori o biblijskoj važnosti tog područja, pri čemu je Jerihon prvi grad Svete zemlje koji su Židovi osvojili nakon izlaska iz pustinje tijekom dugog puta iz Egipta.
„Želimo mir. Nemamo problem s privatnim Arapima“, dodaje, ne objašnjavajući što to znači. „Ali imamo problem s Arapima koji nas žele ubiti i silovati.”
Za Rifku Michal, koja pažljivo promatra svoju kćer u potoku, radost je više estetske nego vjerske prirode.
„Došla sam prije dvije godine i bilo je puno Arapa okolo“, rekla je. „Nemam ništa protiv njih, ali ostavljaju puno smeća. Sada je više obiteljski orijentirano, samo Židovi. Jako je zabavno!”
Ovo je razdoblje pojačanih aktivnosti na Zapadnoj obali. Prošle nedjelje naselje Sa-Nur na sjeveru Zapadne obale ponovno je otvoreno, 21 godinu nakon što je prisilno raspušteno u sklopu plana razdvajanja Ariela Sharona iz 2005., kojim su neka židovska naselja povučena s tog područja, a sva iz Gaze.
Prisutnost izraelskih ministara na službenom ponovnom uspostavljanju pokazala je koliko se službeni stav promijenio prema pitanju židovskih naselja, koja su prema međunarodnom pravu nezakonita, iako Izrael to osporava.
Takva ponovna otvaranja odvijaju se paralelno s eskalacijom nasilne kampanje doseljeničke zajednice da „ubiju Oslo svojim nogama“, što je referenca na mirovni sporazum iz 1993. između Izraela i Palestinske oslobodilačke organizacije, kojim je uspostavljena Palestinska samouprava i formalizirane zone kontrole.
Doseljenici taj sporazum dugo smatraju izdajom zbog njegove, makar neodređene, najave palestinske države. Doseljenici su ohrabreni nakon napada Hamasa 7. listopada 2023., a nasilje nad Palestincima na Zapadnoj obali od tada se pojačalo.
Mogućnost općih izbora u Izraelu ove godine – koji se moraju održati do kraja listopada – dodatno je potaknula doseljenike, čiji su lideri svjesni da možda više nikada neće imati toliku podršku kakvu sada imaju od vlade Benjamina Netanyahua, u kojoj su mnogi ministri iz redova vjersko-nacionalističke doseljeničke zajednice.
Smatra se da su doseljenici od početka rata s Iranom 28. veljače ubili 12 Palestinaca, uključujući i jednog 14-godišnjaka ovog tjedna, ali niti jedan osumnjičeni počinitelj nije optužen.
Na ovaj Dan neovisnosti, koji obilježava stvaranje države Izrael iz britanskog mandatnog područja Palestine, u al-Auji se osjećao snažan osjećaj trijumfa. U siječnju su posljednje obitelji obližnje palestinske zajednice Ras Ein al-Auja, s više od 1.200 stanovnika, trajno napustile selo i pašnjake uz potok.
Prema svjedočanstvima koja su potvrdili međunarodni promatrači, mještani su za The Telegraph rekli da su otišli zbog višegodišnje kampanje nasilja i zastrašivanja od strane izraelskih doseljenika koja je život učinila nemogućim. To je, kako tvrde, uključivalo napade, podmetanje požara, krađu stoke i fizičku blokadu koja je ekonomski gušila selo, uz prešutni pristanak policije i vojske.
Josh Preiser, 34-godišnji računalni programer, rekao je: „Bili su Beduini i nisu ovdje bili na odgovarajući način.”
„Nisu imali trajne kuće, uglavnom su živjeli u šatorima”, dodao je, što su mještani osporili.
Pokazujući prema brdima, rekao je: „Vratili smo se na svoju zemlju nakon 2.000 godina dugog izgnanstva i jako smo sretni što smo ponovno ovdje. Zemlja Izrael čekala nas je. To je predivno mjesto.”
