VIDEO / Snažno nevrijeme pogodilo Umag i Istru: Padala tuča veličine oraha, poplavljene ulice

Nevrijeme praćeno tučom veličine oraha i obilnom kišom pogodilo je Umag i sjeverozapad Istre, gdje je u srijedu navečer, u kratkom vremenskom razdoblju, palo 100 milimetara kiše po metru kvadratnom, prenosi istarski meteo portal Istramet.
U srijedu navečer stigla je velika promjena vremena. Promjena je stigla sa zapada, gdje je počela padati snažna kiša, a na nekim mjestima je bilo i tuče. Jako je nevrijeme najviše pogodilo Umag i sjeverozapad Istre gdje su tuča veličine oraha i obilna kiša natjerali građane da potraže zaklon dok se situacija ne smiri.
Ulice su poplavljene, a nadležne službe savjetuju građanima da poduzmu mjere samozaštite i djeluju prema savjetima nadležnih tijela.
Prema zasad dostupnim informacijama nisu zabilježene veće materijalne štete.
Kiše i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i grmljavinska nevremena, nastaviti će se prema DHMZ-u i tijekom četvrtka i petka. Moguća je pojava urbanih i bujičnih poplava, ponajprije na području sjevernog Jadrana.
60 intervencija zbog nevremena
Umaški vatrogasci imali su 60 intervencija zbog nevremena koji je zahvatilo uži dio grada u srijedu tijekom noći, potvrdio je glasnogovornik Vatrogasne zajednice Istarske županije Cristian Bruno Galić.
Najviše poziva odnosilo se na ispumpavanje poplavljenih prostora, dvorišta i prometnica, no vatrogasci su intervenirali i pri uklanjanju srušenih stabala te izvlačenju vozila potopljenih u bujicama.
Ukupno je intervencijama pristupilo 40 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Umag te pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Umaga, Novigrada i Buja.
"Na području Poreča bilo je sedam intervencija, uglavnom ispumpavanja vode, dok je u ostatku Istre bilo šest intervencija uklanjanja stabala i grana s prometnica", istaknuo je Galić.
Prema zasad dostupnim informacijama, najviše problema stvarala je obilna kiša koja je u kratkom vremenu uzrokovala poplave i otežala promet na više lokacija. Vatrogasci nastavljaju s intervencijama i tijekom dana dok se situacija ne stabilizira.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
