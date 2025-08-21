VIDEO / Snažno nevrijeme pogodilo Umag i Istru: Padala tuča veličine oraha, poplavljene ulice

U srijedu navečer stigla je velika promjena vremena. Promjena je stigla sa zapada, gdje je počela padati snažna kiša, a na nekim mjestima je bilo i tuče. Jako je nevrijeme najviše pogodilo Umag i sjeverozapad Istre gdje su tuča veličine oraha i obilna kiša natjerali građane da potraže zaklon dok se situacija ne smiri.