Novim MUP-ovim helikopterom uspješno spašen Britanac koji je pao s paraglajderom

Hina
26. tra. 2026. 13:15
Zavrsna planska konferencija predstavljanja rezultata EU projekta - Helikopterska potpora sustavu civilne zastite odrzana je u hangaru Zrakoplovne jedinice MUP-a u Luckom. Helikopter Subaru Bell 412EPX. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Britanski paraglajeder, koji se u subotu srušio na području Triblja, ispod brda Medviđak, spašen je u akciji u koju se uključio i novi MUP-ov helikopter s pripadnicima HGSS-a, objavio je u nedjelju na facebooku ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Odmah po dojavi na teren su upućeni policijski službenici i pripadnici HGSS-a, a u ovu zahtjevnu akciju spašavanja uključio se i helikopter MUP-a s pripadnicima HGSS-a, napisao je Davor Božinović.

Stradao je 39- godišnji državljanin Velike Britanije koji je upravljao paraglajderom i uspješno je helikopterom prevezen do tima hitne medicinske pomoći. 

"Ova intervencija još je jedan jasan dokaz unaprjeđenja sustava spašavanja u Republici Hrvatskoj. Uvođenjem helikoptera Bell 412 EPX te kontinuiranom obukom svih uključenih službi, podignuta je razina učinkovitosti, brzina reakcije i sigurnost spašavanja na višu razinu", napisao je ministar.

Također je zahvalio svima uključenima u akciju spašavanja - policajcima, pripadnicima HGSS-a i timu hitne medicinske pomoći.

