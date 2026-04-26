Novim MUP-ovim helikopterom uspješno spašen Britanac koji je pao s paraglajderom

Britanski paraglajeder, koji se u subotu srušio na području Triblja, ispod brda Medviđak, spašen je u akciji u koju se uključio i novi MUP-ov helikopter s pripadnicima HGSS-a, objavio je u nedjelju na facebooku ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Odmah po dojavi na teren su upućeni policijski službenici i pripadnici HGSS-a, a u ovu zahtjevnu akciju spašavanja uključio se i helikopter MUP-a s pripadnicima HGSS-a, napisao je Davor Božinović.

Stradao je 39- godišnji državljanin Velike Britanije koji je upravljao paraglajderom i uspješno je helikopterom prevezen do tima hitne medicinske pomoći.

"Ova intervencija još je jedan jasan dokaz unaprjeđenja sustava spašavanja u Republici Hrvatskoj. Uvođenjem helikoptera Bell 412 EPX te kontinuiranom obukom svih uključenih službi, podignuta je razina učinkovitosti, brzina reakcije i sigurnost spašavanja na višu razinu", napisao je ministar.

Također je zahvalio svima uključenima u akciju spašavanja - policajcima, pripadnicima HGSS-a i timu hitne medicinske pomoći.