SKUPOVI U BUDIMPEŠTI
REPORTAŽA N1 Slovenije: "Orbánov režim mora pasti! Vrijeme je za promjenu sustava"
Budimpešta, glavni grad naših sjevernih susjeda, jučer je bila preplavljena mnoštvom ljudi iz cijele zemlje povodom državnog praznika - Dana sjećanja na revoluciju iz 1956. godine, koju je sovjetski režim krvavo ugušio.
Građani su došli na dva velika skupa, a iako su se tijekom oba u rukama sudionika vijorile mađarske zastave, razlozi koji su ih izveli na ulice ne bi mogli biti različitiji.
Pristalice mađarskog premijera Viktora Orbána okupile su se ispred mađarskog parlamenta kako bi podržale svog "mirotvorca i zagovornika mira", kako ga nazivaju, koji se u dijalogu s Moskvom zauzima za mir. Samo nekoliko kilometara dalje, na Trgu heroja, okupili su se oni koji, poput Orbánova izazivača Pétera Magyara, smatraju da su parlamentarni izbori sljedeće godine posljednja prilika za Mađarsku da se vrati na demokratski put.
Za pola godine bit će jasno jesmo li jučer, kad se prema procjenama političkih komentatora na Trgu heroja okupilo oko 170.000 ljudi, svjedočili povijesnom preokretu. Burna događanja u Budimpešti pratila je reporterka N1 Urška Mlinarič, koja je razgovarala sa sudionicima oba skupa. U njezinoj reportaži pročitajte i pogledajte što se događalo.
"Naravno da ću potpisati. Ne smijemo dopustiti da nam Bruxelles naređuje što da radimo, kao što su nam to gotovo pedeset godina činili Sovjeti", žali se umirovljenik Attila Szabó kad ga pitam hoće li na štandu vladajuće stranke Fidesz Viktora Orbána, nekoliko metara dalje, potpisati peticiju "Recimo ne ratnim planovima".
Stojimo na desnoj obali Dunava, u Budimu, kod Margaretina mosta, gdje se u praznično prijepodne okupljaju sudionici Pohoda mira. U glavni grad ih je, u organizaciji Fidesza, dovelo više autobusa iz cijele zemlje.
U Mađarskoj je 23. listopada jedan od najvećih državnih praznika. Toga se dana istočni susjedi prisjećaju krvavo ugušene revolucije i njezinih poginulih junaka iz 1956. godine. To je i dan koji mađarski premijer Viktor Orbán svake godine koristi za pokazivanje svoje mobilizacijske moći. Ove je godine prilika još važnija jer se za pola godine održavaju parlamentarni izbori na kojima će pokušati peti put zaredom osvojiti vlast.
"Potpisat ću i zato što sam protiv rata", dodaje umirovljenik, misleći na rat u susjednoj Ukrajini, za koji, prema njegovim riječima, poticaj daje Bruxelles i Orbánov izazivač na predstojećim izborima Péter Magyar. Time zapravo ponavlja vladinu propagandu prema kojoj je premijer jedini mirotvorac u Europi te jamac mira i stabilnosti i u Mađarskoj.
Tko ima mađarski duh, a tko samo ime?
Mnoštvo koje se okuplja kako bi preko Margaretina mosta krenulo prema Kossuthovu trgu, ispred mađarskog parlamenta, iz minute u minutu postaje sve veće. U zraku vijore mađarske zastave koje se mogu kupiti na štandovima - manja za dva i pol eura, veća za pet. U vis su podignute i table s natpisima mjesta iz kojih dolaze sudionici: Nagykanizsa, Baja, Tatabánya, Hódmezővásárhely, Győr... Na čelu povorke sudionici nose transparente "Pohod mira" i "Ne želimo umrijeti za Ukrajinu".
Među okupljenima su i Judit i Imre Pálfavi. "Došli smo zauzeti se za mir, podržati domovinu i premijera", kaže gospodin Pálfavi, koji tvrdi da glasa za Fidesz već trideset godina. "To je domoljubna stranka koja radi za Mađarsku", objašnjava, dok njegova supruga dodaje da im ide bolje nego stanovnicima mnogih zapadnoeuropskih zemalja.
"Upravo sam se vratila iz Španjolske - tamo je sve skuplje nego kod nas. To što se govori da nam ide loše pod Orbánom, čista je zapadna i oporbena propaganda", kaže. Za umirovljeni bračni par Orbán je onaj "koji zna kako razmišljaju Mađari, zato je i tako uspješan", dok je Magyar (čije prezime na mađarskom znači "Mađar") "to samo po imenu". Gospođa Pálfavi smatra da mu kao obiteljskom čovjeku ne može oprostiti što je "okrenuo leđa svojoj bivšoj ženi, djeci i, na kraju, samom Fideszu čiji je član bio dok mu je to koristilo".
"Ne želimo Putina, želimo rusku naftu"
"Viktor, Viktor!" povremeno skandiraju sudionici povorke. Neki pjevaju domoljubne pjesme. Pjeva i Andrea, pravnica srednjih godina iz mjesta Szentendre, koja je na skup došla sa svojom kćeri tinejdžericom.
Ni ona nema dobro mišljenje o Magyaru. "On je kukavica, briselski plaćenik koji laže. Nije iskren i radi protiv mađarskih interesa. Bruxelles nam je uskratio europska sredstva jer se ne želimo pokoriti. Tamo bi htjeli da se odreknemo ruskog plina i nafte, ali ne nude rješenje."
Na pitanje nije li neobično da se na današnji dan prisjećaju pobune protiv Sovjeta, a da njihov premijer prijateljuje s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Andrea se uzruja: "Ne volim Ruse ni Putina, ali želim njihovu naftu. Zašto bismo je odbijali ako je dobijemo po povoljnoj cijeni? To nije prijateljstvo, to je posao. I ispravno je poslovati sa svakim ako je to u našu korist", objašnjava i nastavlja dalje.
"Hatvanpuszta? O tome radije ne bih"
Trenutno nezaposlena tridesetogodišnja Alexandra pocrveni kad je pitam što je Hatvanpuszta (luksuzno imanje u vlasništvu Orbánove obitelji) i kaže: "O tome radije ne bih!" Na pitanje što misli o Fideszovoj propagandi kojom se Magyara prikazuje na povodcu koji drži predsjednik Europske pučke stranke Manfred Weber, odgovara da slike nije vidjela, ali da joj se "ne čini prikladnim lagati i obmanjivati ljude".
Također smatra da se u zemlji mora još mnogo toga promijeniti kako bi ljudima bilo bolje, ali će ipak na sljedećim izborima glasovati za Fidesz. "Ne želim da nas oporba uvuče u rat koji nije naš", kaže, dok pored njih prolaze ljudi s natpisima: "Dom, obitelj, ljubav, mir" i "Mir, Fidesz, Orbán!".
Kada mađarski premijer stane na pozornicu ispred parlamenta, zastave se zavijore, a mnoštvo počne skandirati: "Viktor, Viktor!"
Ponovi već mnogo puta izrečeno - da rat između Ukrajine i Rusije nije mađarski rat, već da ga podržava Bruxelles, koji, kako kaže, "želi i od nas milijarde forinti za nastavak ratovanja", ali da se Mađarska u to neće dati uvući.
"Svaki Mađar želi živjeti, zato nećemo umirati za Ukrajinu - živjet ćemo za Mađarsku", izjavio je, a zatim se usredotočio na predstojeće izbore. Naglasio je da "svaki glas vrijedi" te dodao: "Moramo razgovarati i s onima koji se osjećaju prevarenima. Ne smijemo se odreći nijedne duše."
Dodao je da oni koji podržavaju "marionetsku vladu koju Bruxelles želi postaviti" (misleći na Magyara, kojeg je već više puta nazvao briselskom marionetom) možda misle da rade za dobar cilj, "ali to nije istina, jer time zapravo podržavaju rat".
Dok je govorio o potrebi da pridobije i mlade birače, mi smo već žurili kilometar dalje, gdje su se za državni marš okupljali pristaše Pétera Magyara.
Na prvi pogled, među okupljenima je bilo mnogo mlađih sudionika, koji su također nosili mađarske zastave, ali i bijele cvjetove raznih vrsta. Poruke na njihovim transparentima bile su znatno drukčije od onih na Pohodu mira:
"Što je važno: obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo, stambena politika, javni prijevoz!", "Rusi, idite kući!", "Svi smo za mir!", "Orbán i njegova družina u zatvor! Vratite ukradeni novac!"
Mladi odlaze jer ne vide budućnost u Mađarskoj
"Ne sviđa nam se smjer kojim zemlja ide. Sadašnja vlada krade, laže, korupcija cvjeta. Došli smo zbog naše djece, želimo im osigurati bolju budućnost. Orbán mora otići, njegovo je vrijeme isteklo", govori par srednjih godina iz Budimpešte. Vjeruju da se Magyar iskreno trudi učiniti Mađarsku zemljom za sve ljude. "U godinu i pol uložio je mnogo energije da bi ljudi shvatili u kakvoj se situaciji nalazimo", kaže sugovornica, svjesna da će biti teško srušiti sadašnju vlast, ali ako se to ne dogodi, planira s obitelji napustiti zemlju.
Slično razmišljaju i Krisztián, 24-godišnji informatičar, i njegov prijatelj Gábor, koji radi kao skladištar. "Ne slažem se u svemu s Magyarom, ali on je jedini koji može donijeti promjenu sustava - a to je ono što nam hitno treba. Izbori sljedeće godine posljednja su prilika da to ostvarimo. Ako ne uspijemo, i mi odlazimo na Zapad", kažu.
Nezadovoljna je i učiteljica iz mjesta Sásd u Baranji, Ágnes Lóvasz. "Promjena je nužna jer mladi odlaze - u Mađarskoj ne vide budućnost. Ni u našem mjestu nema budućnosti jer nema radnih mjesta."
Kaže da je zemlja gospodarski na koljenima i da znatno zaostaje za Poljskom i Slovačkom. Smeta je i Orbánovo prijateljstvo s Putinom. "Mi pripadamo zapadnoj Europi, ne Rusiji. Uvjereni smo da bismo mogli pronaći alternativna rješenja za ruski plin i naftu, ali Orbán to ne želi. Ne znamo čime ga Putin drži u šahu", kaže.
Na pitanje o napadima premijera na Magyarove pristaše odgovara: "Nedostojno je funkcije premijera da nas naziva ološem i drugim uvredama. On je taj koji ljude dehumanizira."
Magyarov poziv na nacionalno jedinstvo
Uz povike mnoštva "Tisza poplavljuje!", na čelo kolone koja kreće prema Trgu heroja dolazi Péter Magyar, odjeven u kaput iz pedesetih godina. "Naprijed, prema promjenama!" uzvikuje.
Na putu dugom tri kilometra kroz aveniju Andrássy, pokret Tisza uz pomoć umjetnika prikazuje scene iz listopada 1956., odajući počast revolucionarima.
Tamni oblaci skupljaju se nad Budimpeštom, a kad predvodnici kolone stižu na Trg heroja, gdje ih već čeka masa ljudi, nebo se otvara - kao da i samo želi pokazati koliko težak zadatak čeka Magyara u narednih šest mjeseci.
Magyar, koji se popeo na malu govornicu na sredini trga - vodstvo Umjetničke galerije mu je zabranilo govoriti s njezinih stepenica, gdje je prije deset godina govorio Orbán - u govoru se, mašući zastavom, najprije prisjetio revolucionara koji su „kao i mi danas, odlučili da je dosta“.
Dodao je da, budu li imali hrabrosti, mogu okončati Orbánovu vladavinu, "kao što su Mađari imali hrabrosti okončati komunističku 1989. godine".
U nastavku govora pozvao je na jedinstvo i nacionalno pomirenje:
"Danas se ne dijelimo na Fidesz ili Tiszu, ni na ljevičare ni na desničare. Svi smo Mađari i moramo vjerovati da je sloboda vrijednija od toga da postanemo sluge drugog naroda zbog bilo kakvog interesa. Zajedno se zauzmimo za izgradnju humanog poretka. Domovina ne pripada političarima, već mađarskom narodu, onima koji ne traže mnogo, samo funkcionalnu državu", istaknuo je.
Magyarova brojčana prednost
Nastavio je porukom da će se za manje od pola godine odlučivati o sudbini zemlje:
"Neće odlučivati turski car, digitalni avatari ni Washington, nego mađarski narod. Mađarski narod će odlučiti: Istok ili Zapad? Korupcija ili čast? Turski svijet ili Europa? Propaganda ili istina? Humanost ili nehumanost? Kolonija ili slobodna Mađarska? Fidesz ili Tisza?"
Najavio je i novu turneju po zemlji, koja počinje 5. studenoga, te najavio veliku pobjedu Tisze 12. travnja iduće godine. Mnoštvo je njegov govor dočekalo povicima "Tisza poplavljuje!" i paljenjem baklji.
Prema procjenama političkih analitičara, na Pohodu mira okupilo se između 80 i 95.000 ljudi, dok je na Magyarovu skupu bilo između 160.000 i 170.000 sudionika.
