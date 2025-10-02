Zelenski ima poruku za "dečke iz Mađarske"

Glavne teme sedmog sastanka Europske političke zajednice su Ukrajina i opća sigurnosna situacija u Europi. Nakon uvodne plenarne sjednice sudionici su nastavili raspravu na nekoliko okruglih stolova usmjerenih na različite aspekte sigurnosne situacije u Europi, uključujući tradicionalne i hibridne prijetnje, ekonomsku sigurnost i migracije. Premijer Plenković sudjeluje na okruglom stolu na temu „Sigurnost i otpornost - tradicionalni i novi izazovi“.