Orban: Objavit ću vijest o kojoj će se govoriti desetljećima

Mađarski premijer Viktor Orban najavio je da se "ovaj ponedjeljak neće tako lako zaboraviti" te da će "objaviti vijest o kojoj će se govoriti desetljećima."
"Ovaj ponedjeljak nećemo zaboraviti neko vrijeme", najavio je mađarski premijer Viktor Orbán, pred kojim su dva velika događaja: ujutro će dati povijesno važnu objavu, a navečer će predstavljati Mađarsku na mirovnom summitu u Sharm el-Sheikhu, prenosi Index.
Objava koja će se pamtiti desetljećima
Premijer Viktor Orbán u ponedjeljak će sa Sándorom Csányijem dati posebnu objavu u Gödöllőu, za koju je na društvenim mrežama poručio da će se "desetljećima spominjati diljem zemlje". Zasad nije otkrio više detalja, citirajući tek pjesnika Sándora Petőfija: "Budite vjerni Mađari djelima, a ne samo riječima…".
Ispostavilo se da je riječ o - obnovi dvorca.
Mađarski premijer Viktor Orbán, predsjednik OTP Banke Sándor Csányi i ministar graditeljstva i prometa János Lázár posjetili su Gödöllő, gdje su objavili da će mađarska vlada i OTP Bank zajednički financirati obnovu Grassalkovich-kaštela s ukupno 100 milijuna eura – po 50 milijuna eura svaka strana. Projekt uključuje rekonstrukciju samog dvorca i kampusa Mađarskog sveučilišta za poljoprivredne i biološke znanosti.
Lázár je istaknuo da je riječ o najvećoj donaciji privatnog sektora u posljednjih nekoliko desetljeća u Mađarskoj.
Orbán je naglasio da projekt otvara novo poglavlje u zaštiti kulturne baštine u zemlji. Podsjetio je da je 20. stoljeće bilo teško razdoblje za mađarske dvorce, ali da su vlada i lokalne zajednice posljednjih godina uložile 66 milijardi forinti u njihovu obnovu. Rekao je da će i ova investicija obuhvatiti dvorac i park, s ciljem da sve izgleda "onako kako ga je vidjela carica Sisi".
Premijer je istaknuo da dvorci i utvrde privlače oko 2.5 milijuna posjetitelja godišnje, što donosi 2.5 milijarde forinti prihoda, te da je riječ ne samo o očuvanju nacionalnih vrijednosti nego i o razboritoj gospodarskoj investiciji. Gödöllő, prema njegovim riječima, ima izvrsne uvjete zbog blizine Budimpešte i prisutnosti agrarnog sveučilišta. Orbán je dodao da se rekonstrukcija ne počinje od nule, jer su neki dijelovi već ranije obnovljeni, te da će radovi trajati devet godina.
Na Trumpov poziv ide u Egipat
Odmah nakon događaja u Gödöllőu, Orbán putuje u Sharm el-Sheikh kako bi sudjelovao na bliskoistočnom mirovnom summitu. Naveo je da mu je poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa stigao u subotu navečer. Iako su mediji već ranije izvijestili o pozivu Mađarskoj, Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine još nije službeno potvrdilo informaciju.
Na summitu, na kojem Izrael ne sudjeluje, čelnici Sjedinjenih Američkih Država, Katara, Turske i Egipta potpisat će bliskoistočni mirovni plan, što je Orbán nazvao "ogromnim postignućem".
"Trump je uspio. I ako ne podlegnemo ratnohuškačkim sirenskim glasovima, uspjet će i u Ukrajini", napisao je mađarski premijer, dodavši da za to "moramo pružiti svu podršku".
U svojoj je objavi istaknuo kako u svijetu postoji "mirovna mreža" koja radi na postizanju mira u različitim zonama sukoba. Mađarsku je nazvao "ponosnim članom" te mreže, odnosno "koalicije normalnih ljudi".
