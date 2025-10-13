Orban: Objavit ću vijest o kojoj će se govoriti desetljećima

Orbán je naglasio da projekt otvara novo poglavlje u zaštiti kulturne baštine u zemlji. Podsjetio je da je 20. stoljeće bilo teško razdoblje za mađarske dvorce, ali da su vlada i lokalne zajednice posljednjih godina uložile 66 milijardi forinti u njihovu obnovu. Rekao je da će i ova investicija obuhvatiti dvorac i park, s ciljem da sve izgleda "onako kako ga je vidjela carica Sisi".