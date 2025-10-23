Oglas

FOTO / Orban pred desecima tisuća pristaša u Budimpešti kritizira Europsku uniju

Hina
23. lis. 2025. 18:13
Budimpešta
Bernadett Szabo / REUTERS

Mađarski nacionalistički premijer Viktor Orban optužio je u četvrtak Europsku uniju da želi Mađarskoj nametnuti "marionetsku" vladu i ustvrdio da su izbori iduće godine izbor između mira i rata kako bi se "umrlo za Ukrajinu".

Govoreći pred desecima tisuća pristaša na trgu u središtu Budimpešte, Orban je rekao da Bruxelles želi rat i da namjerava u konačnici podijeliti Ukrajinu.

"Zato žele ugurati Ukrajinu u EU pod svaku cijenu... kako bi doveli rat u Europu i uzeli novac za Ukrajinu", rekao je Orban na skupu ispred parlamenta povodom godišnjice revolucije 1956.

Orban, koji se protivi europskoj politici pružanja vojne pomoći Kijevu, smatra Ukrajinu prijetnjom Mađarskoj, tvrdeći da bi njezino potencijalno članstvo u EU-u moglo uništiti poljoprivredu i ugroziti radna mjesta i mirovine. To je ponovio u četvrtak, rekavši da se Ukrajini ne smije dopustiti da uđe u EU.

EU bi trebao na samitu u Bruxellesu u četvrtak postići načelni dogovor o financiranju Ukrajine u iduće dvije godine.

Mađarska u četvrtak obilježava godišnjicu protusovjetske pobune 1956. koju je ugušila Crvena armija. To se događa u osjetljivom trenutku za Orbana koji je zadržao dobre odnose s Rusijom unatoč tome što ostatak EU-a nastoji izolirati Moskvu.

Orban, dugogodišnji Trumpov saveznik, koji se zauzima za mir u Ukrajini već godinama, ali ne kaže uz koju cijenu, također je polagao velike nade u samit u Budimpešti između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

No Trump je kasno u srijedu otkazao samit jer nije postignut dovoljan diplomatski napredak te je uveo sankcije dvjema najvećim ruskim naftnim kompanijama. Mađarska jako ovisi o ruskoj sirovoj nafti i nije jasno kako će se američke mjere odraziti na njezinu opskrbu. Mađarska vlada nije odgovorila na Reutersov upit za komentarom.

Orbana iduće godine očekuju izbori, vjerojatno u travnju, a nova proeuropska oporbena stranka desnog centra Tisza, koju vodi Peter Magyar, vodi u većini anketa.

Magyar optužuje Orbana da mu je vlada sve više autoritarna i korumpirana.

Teme
budimpešta mađarska viktor orban

