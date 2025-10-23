obljetnica ustanka
FOTO / Orban pred desecima tisuća pristaša u Budimpešti kritizira Europsku uniju
Mađarski nacionalistički premijer Viktor Orban optužio je u četvrtak Europsku uniju da želi Mađarskoj nametnuti "marionetsku" vladu i ustvrdio da su izbori iduće godine izbor između mira i rata kako bi se "umrlo za Ukrajinu".
Govoreći pred desecima tisuća pristaša na trgu u središtu Budimpešte, Orban je rekao da Bruxelles želi rat i da namjerava u konačnici podijeliti Ukrajinu.
"Zato žele ugurati Ukrajinu u EU pod svaku cijenu... kako bi doveli rat u Europu i uzeli novac za Ukrajinu", rekao je Orban na skupu ispred parlamenta povodom godišnjice revolucije 1956.
FERENC ISZA / AFP
ATTILA KISBENEDEK / AFP
PETER KOHALMI / AFP
FERENC ISZA / AFP
Orban, koji se protivi europskoj politici pružanja vojne pomoći Kijevu, smatra Ukrajinu prijetnjom Mađarskoj, tvrdeći da bi njezino potencijalno članstvo u EU-u moglo uništiti poljoprivredu i ugroziti radna mjesta i mirovine. To je ponovio u četvrtak, rekavši da se Ukrajini ne smije dopustiti da uđe u EU.
EU bi trebao na samitu u Bruxellesu u četvrtak postići načelni dogovor o financiranju Ukrajine u iduće dvije godine.
Mađarska u četvrtak obilježava godišnjicu protusovjetske pobune 1956. koju je ugušila Crvena armija. To se događa u osjetljivom trenutku za Orbana koji je zadržao dobre odnose s Rusijom unatoč tome što ostatak EU-a nastoji izolirati Moskvu.
Orban, dugogodišnji Trumpov saveznik, koji se zauzima za mir u Ukrajini već godinama, ali ne kaže uz koju cijenu, također je polagao velike nade u samit u Budimpešti između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
No Trump je kasno u srijedu otkazao samit jer nije postignut dovoljan diplomatski napredak te je uveo sankcije dvjema najvećim ruskim naftnim kompanijama. Mađarska jako ovisi o ruskoj sirovoj nafti i nije jasno kako će se američke mjere odraziti na njezinu opskrbu. Mađarska vlada nije odgovorila na Reutersov upit za komentarom.
Orbana iduće godine očekuju izbori, vjerojatno u travnju, a nova proeuropska oporbena stranka desnog centra Tisza, koju vodi Peter Magyar, vodi u većini anketa.
Magyar optužuje Orbana da mu je vlada sve više autoritarna i korumpirana.
