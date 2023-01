Neka pustinjska područja na jugozapadu Alžira prekrio je snježni prekrivač koji je iznenadio mještane jer nisu imali priliku često vidjeti takve zimske uvjete.

Regija Bašar uglavnom je poznata po žutom pješčanom tlu, ali stanovnici te regije na društvenim mrežama dijele fotografije i snimke na kojima se vidi kako je tlo prekriveno bijelim snijegom.

Lokalni mediji javljaju da je posljednji snijeg u gradu Bašaru na alžirsko-marokanskoj granici pao 2012. godine.

Prema alžirskoj meteorološkoj službi, snijeg se očekuje i u drugim pustinjskim regijama, posebno u pokrajini Gardaja na jugu te zemlje.

Snow in Bechar, in the southern region 🥰❤️🇩🇿 pic.twitter.com/1wd1oyEbV0