Robert Barić: Jasno je da će Trump pokušati stvoriti neki novi regionalni savez

Profesor i vojnopolitički analitičar Robert Barić gostovao je u Newsnightu kod Domagoja Novokmeta gdje su razgovarali o stanju na Bliskom istoku i o ratu u Ukrajini.

Barić se osvrnuo na komentare ministra obrane Ivana Anušić o mađarskim pretenzijama prema Hrvatskoj.

“Mislim da su igre prijestolje u HDZ-u o budućem nasljendiku prerano počele. To je Anušićevo hvatanje pozicije. Plenković ga je koliko vidim jako srezao. Mađarska je problem, to je istina, ali ozbiljna država to ne radi ovako”, poručio je Barić.

Nedavno je u Siriji ponovno došlo do eskalacije sukoba, a Barić smatra da je iza toga Ankara.

“Očito je Erdogan vidio da je sada prava mogućnost da ojača turski utjecaj u Siriji i smanji utjecaj Irana”, tvrdi Barić i dodaje da se Izrael neće u to miješati, bez obzira na loše odnose turskog predsjednika Recepa Erdogana i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Barić kaže da svi vodeći analitički centri na Bliskom istoku tvrde da je Turska vjerojatno dala obavještajnu potporu.

“Koja je glavna poruka Ankare i Teheranu i Moskvi? Između Teherana i Moskve ne cvjetaju ruže kao što se misli. Poruka je: Prestanite s potporama i vojnim operacijama u sjeverozapadnom dijelu Sirije. To će olakšati situaciju što se tiče kurdskih snaga u Siriji, ali u ovom trenutku Ankara hvata početne položaje za novu Trumpovu administraciju. Već sad je jasno da će Trump pokušati stvoriti neki novi regionalni savez”, poručuje Barić.

Rusi koristili Orešnik samo da ostave dojam?

Barić kaže da su Rusi lansirali raketu Orešnik samo kako bi ostavili dojam.

Šef sirijske oporbe: Primirje u Libanonu otvorilo je vrata za napad na Alep

“Imamo Orešnik koji zapravo nije u operativnoj upotrebi. Čak i uz ubrzan razvoj treba će četiri, pet godina da uđe u upotrebu. Ali Putin kaže ‘mi ćemo sutra s njim gađati ukrajinske komunikacijske centre, središta vlasti’, a zašto to nije napravio prije skoro tri godine?”, ističe Barić.

Komentirao je i sjevernokorejske vojnike u Rusiji.

“Na ruskim društvenim mrežama se postavlja pitanje što oni rade? Ima problema s pokušajem inkorporiranja. Za Putina je puno važnije što od Sjeverne Koreje dobiva streljivo”, poručuje Barić.

Koliko Sjeverna Koreja može nadomještavati ruske manjkove?

“Tu je pitanje što je Kim dogovorio s Putinom. Sjeverna Koreja ne traži samo hranu, ona traži i raketnu tehnologiju, a možda i pomoć u dizajniranju nuklearnih naoružanja. I toga se svi plaše dolje, posebno Južna Koreja, Japan, a i Kina. Kakav je deal, ne znamo, ali to je dodatni destabilizrajući faktor. U ovom trenutku je važno topničko streljivo. Iako Putin prijeti da će podići proizvodnju streljiva iduće godine, on to više ne može i to su čak ruske analize u ozbiljnim publikacijama rekle.

