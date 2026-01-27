S obzirom na to da indijsko gospodarstvo raste po stopi većoj od 6% godišnje, uz mlado stanovništvo od 1,45 milijardi ljudi, sporazum EU-u pruža strateškog partnera u regiji koja se sve više smatra središtem globalne gospodarske moći. Komisija očekuje da će se izvoz robe iz EU-a u Indiju udvostručiti do 2032. godine, čime će se poduprijeti radna mjesta u proizvodnji, poljoprivredi i uslugama.