Sporazum drastično smanjuje carine, otvara usluge i poljoprivredu te predstavlja najveći trgovinski sporazum koji je ijedna strana ikada potpisala.
Europska unija i Indija sklopile su povijesni sporazum o slobodnoj trgovini (FTA), približivši dvije najveće svjetske ekonomije u trenutku kada je globalna trgovina sve više oblikovana geopolitičkim napetostima, piše Euronews.
Obuhvaćajući gotovo dvije milijarde ljudi i gotovo četvrtinu globalne gospodarske proizvodnje, sporazum predstavlja najveći bilateralni trgovinski pakt koji je ijedna strana ikada potpisala.
„EU i Indija danas ispisuju povijest, produbljujući partnerstvo između najvećih svjetskih demokracija. Stvorili smo zonu slobodne trgovine od dvije milijarde ljudi, pri čemu će obje strane imati gospodarsku korist“, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Dodala je i da „suradnja utemeljena na pravilima i dalje donosi izvrsne rezultate“.
EU poljoprivredno-prehrambeni proizvodi probijaju indijske carinske barijere
Poljoprivreda je dugo bila najosjetljivije područje pregovora između EU-a i Indije. Trenutačno indijske carine na poljoprivredno-prehrambene proizvode u prosjeku iznose 36% i mogu doseći i do 150%, čime su mnogi europski izvozi praktički isključeni s tržišta.
Godine 2024. izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz EU-a u Indiju iznosio je svega 1,3 milijarde eura, odnosno samo 0,6% ukupne poljoprivredno-prehrambene trgovine EU-a, ponajprije zbog prohibitivnih carina.
Sklapanjem sporazuma, europski visokovrijedni poljoprivredno-prehrambeni proizvodi — od maslinova ulja i vina do slastica — dobit će značajan pristup brzo rastućem tržištu indijske srednje klase.
Izvoz vina, koji se trenutačno suočava s carinama od 150%, bilježit će snažno smanjenje na između 20% i 30%. Žestoka pića, na koja se primjenjuju carine do 150%, imat će koristi od znatnog smanjenja na jedinstvenu stopu od 40%, dok će carine na pivo pasti sa 110% na 50%.
Maslinovo ulje doživjet će jednu od najdramatičnijih promjena: carine do 45% bit će u potpunosti ukinute, što otvara mogućnost šire potrošnje izvan uskih premium niša.
„Ovim sporazumom europska vina, žestoka pića, pivo, maslinovo ulje, slastice i drugi proizvodi imat će povlašten pristup brzo rastućem indijskom tržištu“, izjavio je Christophe Hansen, povjerenik EU-a za poljoprivredu i hranu.
Ključno je da osjetljivi poljoprivredni sektori poput govedine, piletine, riže i šećera ostaju izuzeti iz liberalizacije, čime se štite europski poljoprivrednici.
„Kao i u svakom trgovinskom sporazumu, naši visoki standardi sigurnosti hrane u potpunosti su očuvani. Sigurnost potrošača u EU-u nije predmet pregovora“, dodao je Hansen.
Koju robu EU uvozi iz Indije
Prema podacima ITC Trademap.org, Europska unija je 2024. godine uvezla robu iz Indije u vrijednosti od ukupno 89,8 milijardi eura. Najveća pojedinačna kategorija uvoza bila je električna oprema i strojevi, uključujući uređaje za snimanje zvuka i slike, u vrijednosti od 13,4 milijarde eura. Slijede organski kemikaliji s uvozom od 11,9 milijardi eura.
Uvoz strojeva i mehaničkih uređaja, uključujući nuklearne reaktore i kotlove, iznosio je 8,6 milijardi eura, dok su isporuke željeza i čelika dosegnule 6,2 milijarde eura. Farmaceutski proizvodi činili su 4,7 milijardi eura uvoza iz Indije. Tekstil je također ostao značajan, s uvozom odjevnih predmeta i modnih dodataka u vrijednosti od 3,6 milijardi eura.
Što sporazum EU–Indija znači za usluge i mala i srednja poduzeća
Osim smanjenja carina na robu, FTA između EU-a i Indije donosi značajan iskorak u liberalizaciji usluga — područja koje je tradicionalno snažno zaštićeno u indijskoj trgovinskoj politici. Indijske obveze u području usluga u okviru ovog sporazuma najambicioznije su do sada, nadmašujući ustupke dane partnerima poput Ujedinjenog Kraljevstva i Australije.
Europske tvrtke dobit će predvidljiviji pristup ključnim sektorima, uključujući financijske usluge, pomorski prijevoz i profesionalne usluge, uz jasnija pravila o licenciranju, lokalnoj prisutnosti, upravljačkim strukturama i zahtjevima za članove uprave.
Prema Europskoj komisiji, ukupni izvoz usluga iz EU-a u Indiju dosegnuo je 26 milijardi eura u 2024. godini, a očekuje se da će se ta brojka znatno povećati zahvaljujući novim pravnim i tržišnim uvjetima koje uvodi sporazum.
Za mala i srednja poduzeća (MSP-ove), sporazum je osmišljen kako bi uklonio strukturne prepreke koje manjim tvrtkama često onemogućuju iskorištavanje trgovinskih sporazuma.
Posebno poglavlje o MSP-ovima ima za cilj osigurati da manja poduzeća mogu pretvoriti sporazum u stvarne poslovne prilike. Obje strane uspostavit će kontaktne točke za MSP-ove i zajedničku digitalnu platformu s jasnim i ažurnim informacijama o carinama, carinskim postupcima i zahtjevima za ulazak na tržište.
Što slijedi?
Sporazum će sada proći pravnu reviziju i biti preveden na sve službene jezike EU-a. Europska komisija potom će ga uputiti Vijeću i Europskom parlamentu na odobrenje. Paralelno s tim, Indija mora provesti ratifikaciju na nacionalnoj razini.
Nakon što ga obje strane ratificiraju, sporazum će stupiti na snagu, a smanjenja carina i regulatorne odredbe postupno će se uvoditi tijekom razdoblja do deset godina. Za Europu, sporazum nije samo pitanje izvoza, već i gospodarske otpornosti.
S obzirom na to da indijsko gospodarstvo raste po stopi većoj od 6% godišnje, uz mlado stanovništvo od 1,45 milijardi ljudi, sporazum EU-u pruža strateškog partnera u regiji koja se sve više smatra središtem globalne gospodarske moći. Komisija očekuje da će se izvoz robe iz EU-a u Indiju udvostručiti do 2032. godine, čime će se poduprijeti radna mjesta u proizvodnji, poljoprivredi i uslugama.
U eri fragmentirane trgovine i rastućeg protekcionizma, sporazum EU–Indija ističe se kao dugoročna oklada na otvorenost — i na rast potaknut dubljim gospodarskim vezama između dviju najvećih svjetskih demokracija.
Smanjenje carina
U središtu sporazuma nalazi se opsežno smanjenje carina. Indija će ukinuti ili smanjiti carine na 96,6% izvoza robe iz EU-a, dok će EU liberalizirati 99,5% svojih carinskih linija na robu uvezenu iz Indije tijekom sedam godina.
Za europske izvoznike, Komisija procjenjuje uštede od čak 4 milijarde eura godišnje na carinskim davanjima — sredstva koja se mogu reinvestirati u proizvodnju, plaće ili niže cijene za potrošače.
Povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič izjavio je da sporazum pokazuje kako je „trgovina u kojoj svi dobivaju stvarna“, naglasivši da je trenutačni prioritet osigurati da poduzeća „što prije ostvare konkretne koristi“.
Što Europa može dobiti od najvećeg FTA-a u povijesti
Prosječne industrijske carine u Indiji prelaze 16%, među najvišima su u bilo kojem velikom gospodarstvu. Njihovo smanjenje stoga je posebno značajno za europske kapitalno intenzivne industrije, koje su se dugo suočavale s visokim preprekama na indijskom tržištu.
Godine 2024. izvoz EU-a u Indiju iznosio je približno 75 milijardi eura, od čega 48,8 milijardi eura u robi i dodatnih 26 milijardi eura u uslugama.
Strojevi i električna oprema daleko su najveća izvozna kategorija EU-a u Indiju, u vrijednosti od 16,3 milijarde eura u 2024. godini. Ti proizvodi trenutačno podliježu carinama do 44%, koje će se uglavnom ukinuti u okviru sporazuma tijekom razdoblja od pet do deset godina.
Izvoz zrakoplova i svemirskih letjelica prošle je godine iznosio 6,4 milijarde eura. Postojeće carine do 11% bit će smanjene na nulu, uz postupno ukidanje tijekom razdoblja do deset godina. Izvoz kemikalija iz EU-a u Indiju, vrijedan 3,2 milijarde eura u 2024., trenutačno je podložan carinama do 22%. Većina tih carina bit će ukinuta stupanjem sporazuma na snagu.
Farmaceutski izvoz iznosio je 1,1 milijardu eura i trenutačno se suočava s carinama od oko 11%, koje će biti u potpunosti ukinute tijekom razdoblja od pet do sedam godina.
Jedna od najupečatljivijih promjena odnosi se na motorna vozila. Indijske carine past će sa 110% na čak 10%, iako uz kvote, dok će dijelovi za automobile s vremenom postati potpuno oslobođeni carina. Za europske proizvođače to otvara pristup najbrže rastućem velikom automobilskom tržištu na svijetu.
Potencijalne koristi nadilaze sam izvoz. Prema Europskoj uniji, trgovina EU-a s Indijom već sada podupire oko 800.000 radnih mjesta diljem Unije, a očekuje se da će sporazum dodatno ojačati zaposlenost u proizvodnji, uslugama i opskrbnim lancima kako se trgovinski obujam bude povećavao.
