Papa Lav pozvan u Trumpov Odbor za mir: "Razmatramo što učiniti"

Odbor za mir prvotno je bio zamišljen za okončanje sukoba u Pojasu Gaze, no Trump je rekao da će imati znatno šire ovlasti te rješavati sukobe na globalnoj razini. Dok su neke zemlje, poput Izraela i Egipta, prihvatile poziv, niz drugih izrazio je oprez, a diplomati upozoravaju da bi to moglo naštetiti radu Ujedinjenih naroda.