Ministarstvo dijeli do 16.000 eura: Tko može dobiti nove poticaje?

Braniteljske zadruge koje žele proširiti postojeću djelatnost mogu od Ministarstva hrvatskih branitelja dobiti potporu u iznosu do 13. 300 eura, a one čiji projekti obuhvaćaju uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija i dodatnih do 2. 700 eura, najviše 16. 000 eura.
Potpora je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši, a država je u proračunu za ovu godinu planirala sredstva za odobravanje najmanje 36 zahtjeva, navodi se u Javnom pozivu za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti.
Zahtjevi za potpore podnose se Ministarstvu do 17. travnja, isključivo putem pošte ili osobno.
Braniteljske zadruge mogu zatražiti potporu za, primjerice, troškove nabavke strojeva i opreme za proizvodnju, preradu, pakiranje ili pripremu proizvoda za prodaju, nabavu mjernih i kontrolnih uređaja, troškove istraživanja i razvoja novog proizvoda, troškove marketinških aktivnosti, opremanja proizvodnog ili skladišnog prostora itd.
Potporu mogu tražiti i za podizanje novih višegodišnjih nasada, nabavku poljoprivredne opreme, pčelarske opreme i pribora, nabavu stoke, peradi, pčela itd.
Podulji je popis troškova, sadrži čak 45 stavki, za koje Ministarstvo nije spremno dati novčane potpore, a među njima su troškovi kupnje potrošnog materijala, troškovi nabave, odnosno kupovine osobnog automobila, plovila, troškovi sezonske radne snage, knjigovodstva.
Za potporu se mogu kandidirati i mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici koji su bili korisnici Mjere samozapošljavanja iz programa Ministarstva namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju koji su se provodili u prethodnom razdoblju te koji nisu koristili mjeru potpore za proširenje postojeće djelatnosti unatrag sedam godina, od 2018. do 2025. godine.
Braniteljske zadruge, mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici koji u konačnici dobiju potporu Ministarstva moraju je namjenski koristiti.
Kako bi to utvrdilo, Ministarstvo ima pravo to provjeriti, obilaskom korisnika sredstava i njegovih poslovnih objekata te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je potpora ostvarena potpora.
Sve dodatne i valjane informacije o dodjeli potpora za proširenje postojeće djelatnosti, kao i obrazac zahtjeva mogu se dobiti isključivo u Ministarstvu hrvatskih branitelja, na mrežnoj stranici branitelji.gov.hr, te u Područnim odjelima Ministarstva u županijama.
