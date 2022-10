Podijeli:







Izvor: Maxar Technologies/Handout via REUTERS/ilustracija

Visoki dužnosnik ruskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da bi komercijalni sateliti Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika mogli postati legitimne mete za Rusiju ako budu uključeni u rat u Ukrajini.

“Kvazi-civilna infrastruktura mogla bi biti legitimna meta uzvratnog udara”, rekao Konstantin Voroncov, zamjenik ravnatelja odjela ministarstva vanjskih poslova za neširenje oružja i kontrolu naoružanja, prenosi TASS.

Takve su izjave izazvale zabrinutost rukovoditeljima industrije o sigurnosti objekata u orbiti. Niti jedna zemlja nije izvela raketni napad na neprijateljski satelit. Takav čin tijekom rata u Ukrajini mogao bi oštro eskalirati napetosti između Rusije i SAD-a.

“Ova nas je prijetnja dovela do ruba na kojem nikada prije nismo bili. Uvijek je postojao osjećaj da bi se to moglo dogoditi, ali nikad nitko nije na glas rekao da bi to mogao učiniti”, rekla je Michelle Hanlon, suvoditeljica programa Pravnog fakulteta Sveučilišta Mississippi za zračno i svemirsko pravo.

Ukrajinska vojska uvelike se oslanja na SpaceX Elona Muska za širokopojasni internet koji se emitira iz satelitske mreže Starlink u niskoj orbiti oko Zemlje. S druge strane, tvrtke poput Maxara snimaju slike rata putem satelita koji se nalaze u orbiti. Također, deseci tisuće komunikacijskih uređaja u Ukrajini oslanjanju se na satelitsku mrežu američkog komunikacijskog diva Iridium.

“Neodgovorno je govoriti o rušenju bilo čega u svemiru iz bilo kojeg razloga”, rekao je izvršni direktor Iridiuma Matt Desch za Reuters, dodajući da je svemir postao prilično neuredan.

“Ako netko počne rušiti satelite, pretpostavljam da bi to brzo učinilo svemir neupotrebljivim”, rekao je Desch.

Prema zakonima oružanog sukoba, ruski napad na satelit privatne američke tvrtke mogao bi se smatrati ratnim činom na koji bi SAD mogao odgovoriti, rekla je Hanlon.

Glasnogovornik Bijele kuće John Kirby rekao je u četvrtak da će se na svaki napad na američku infrastrukturu odgovoriti, ali nije dao nikakve detalje o tome.

“Pravni aspekti svega ovoga trenutno su stvarno mutni. Nemamo primjer da je neka država upotrijebila silu protiv satelita i tu se zapravo nemamo na što pozvati”, istaknuo je Brian Weeden, analitičar pri zakladi Secure World.