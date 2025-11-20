Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Žestoka promjena: Snijega će biti diljem unutrašnjosti, moguć je i uz obalu

author
Tea Blažević
|
20. stu. 2025. 06:53
SNIJEG NA ZAVIŽANU
Hrvoje Kostelac / Pixsell

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Oglas

Uglavnom je oblačno diljem zemlje, mjestimice u unutrašnjosti ima i magle. Duž Jadrana mjestimice pada kiša, oborine ima i na sjeverozapadu zemlje.

U nastavku četvrtka oborina će se intenzivirati, duž Jadrana i uz Jadran lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, a poslijepodne će kiše biti sve češće i na kopnu. U noći, kad dovoljno zahladi, kiša će početi prelaziti u snijeg, najprije u gorju.

U petak će snijega biti i u nižim predjelima unutrašnjosti, izgledno je stvaranje makar tanjeg snježnog pokrivača. Duž Jadrana i uz Jadran lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Zapuhat će umjerena do jaka bura, koja će pojačavati prema večeri. 

Subota će također biti vjetrovita, dojam će biti pravi zimski. Na kopnu će padati snijeg, s tim da koja pahulja uz jaku i olujnu buru može stići i do same obale. 

U nedjelju smirivanje, oborina će postupno prestati, razvedravat će se.

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ