Poljski predsjednik Zelenskom: Ukrajinci ne cijene našu pomoć protiv Rusije

Optužba, iznesena na zajedničkoj konferenciji za novinare u Varšavi, podsjeća na dramatični sukob između Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Bijeloj kući u veljači, kada je američki potpredsjednik J. D. Vance optužio ukrajinskog čelnika za nepoštovanje i nezahvalnost za američku pomoć.