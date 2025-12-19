POLITICO ANALIZA
Ovo je pet glavnih zaključaka Putinovog godišnjeg "cirkusa"
POLITICO je odgledao svih pet sati u kojima je ruski čelnik govorio o Ukrajini, NATO-u i “tradicionalnim vrijednostima”, prenosimo njihovu analizu.
Suprotno obećanjima Kremlja, godišnja pitanja i odgovori predsjednika Vladimira Putina nikada zapravo nisu trenutak u kojem Rusi mogu iskreno reći što im je na duši, piše Politico.
U stvarnosti, sve funkcionira obrnuto: događaj Putinu služi kao platforma za prenošenje onoga što je njemu trenutačno najvažnije.
Dok američki predsjednik Donald Trump pokušava isposlovati teško dostižan mirovni dogovor do kraja godine, držeći svoje sugovornike u Bruxellesu i Ukrajini u stanju nervoznog iščekivanja, geopolitički ulozi ove su godine bili posebno visoki.
Kako bi se osigurala jedinstvena poruka, konferencija za medije u petak bila je, kao i obično, pažljivo režirana, a pitanja – kojih je, prema Kremlju, bilo oko 3 milijuna – detaljno filtrirana.
Ipak, čini se da je nekoliko komentara promaknulo cenzorima (vidi bonus dio na kraju), pružajući tračak iskrenosti.
Evo pet ključnih zaključaka s ovogodišnjeg maratonskog “telefonskog” obraćanja.
(I dalje) na ratnom putu
Otkako je Kremlj nakon potpune invazije na Ukrajinu u veljači 2022. zabranio korištenje riječi “rat” pod prijetnjom kaznenog progona, puno se toga promijenilo.
“Rat ili mir?” upitao je suvoditelj emisije opušteno izgledajućeg Putina na samom početku događaja, koji je započeo nešto poslije podneva po lokalnom vremenu.
To je pitanje postavilo ton gotovo pet sati koji su uslijedili, tijekom kojih je rat u Ukrajini ostao u središtu pozornosti.
Kroz pitanja vojnih dopisnika, veterana pa čak i supruge poginulog vojnika, Putin je jasno dao do znanja da, po njegovu mišljenju, ruski rat ide prema planu, a da su svi problemi posljedica “prekomjerne birokracije”.
U trenutku kada različita istraživanja pokazuju da su mnogi Rusi nestrpljivi i žele neku verziju mira, Putin udvostručuje svoj poziv na nacionalno jedinstvo u ratu, rekao je za POLITICO moskovski politički analitičar Andrej Kolesnikov.
Poruka je da je “pobjeda, u obliku mira pod ruskim uvjetima, blizu, a stanovništvo ujedinjeno u potpori” ratu, dodao je.
Mir pod ruskim uvjetima
Gledatelji su s razlogom mogli pomisliti da su se vratili u veljaču 2022., kada je Putin iznosio razloge za invaziju na Ukrajinu.
Naizgled pokušavajući ostati u dobrim odnosima s Trumpom, Putin je poručio da je Moskva “spremna i voljna” postići neki dogovor o Ukrajini.
No jezik koji je potom koristio sugerira suprotno. Govorio je o “kijevskom režimu”, koji je, prema njemu, došao na vlast putem “državnog udara”, te je tvrdio da se Rusija bori protiv “neonacizma”. Također je dao naslutiti zahtjeve Moskve da se Kijev odrekne ambicija ulaska u NATO i povuče iz istočne Ukrajine.
Kao i uvijek, Putin se pozvao na “korijenske uzroke” rata, navodeći širenje NATO-a kao opravdanje za invaziju na Ukrajinu.
Europi i NATO-u: Maknite se
Dok je hvalio Kinu i Bjelorusiju zbog bliskih odnosa s Moskvom, Europa i NATO bili su na meti Putinove kritike.
Gotovo se ispričao zbog toga što je ranije ovog tjedna, na sastanku s ministarstvom obrane, europske čelnike nazvao “malim svinjama”, rekavši da su mu te riječi “izletjele”.
No to ga nije spriječilo da ih nazove “pljačkašima” zbog želje da iskoriste zamrznutu rusku imovinu za pomoć Ukrajini.
Putinova glavna meta, međutim, bio je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, koji je prošlog tjedna upozorio Europljane da se pripreme za rat razmjera kakav su vodile njihove “bake i djedovi”.
“Stvarno želim pitati: Slušajte, što to govorite o pripremama za rat s Rusijom?” ukorio je Putin. “Znate li uopće čitati? Pročitajte Strategiju nacionalne sigurnosti SAD-a.”
Odgovarajući na pitanje BBC-jeva Stevea Rosenberga o mogućnosti vojne eskalacije, Putin je obećao: “Neće biti novih posebnih vojnih operacija ako nas budete poštovali i uzimali u obzir naše interese.”
Rusima: Uključite se
Nije sve bilo vanjska politika. Putin je odvojio vrijeme i za odgovore na financijske brige građana u vrijeme usporavanja gospodarstva i visoke inflacije, dok Kremlj obilno financira obrambeni sektor.
Izlažući niz statističkih podataka, tvrdio je da nema razloga za zabrinutost te je pohvalio “promišljene mjere” financijskih institucija u stabilizaciji gospodarstva.
Usto je ustvrdio da se Rusi masovno prijavljuju za borbu. “Ima vrlo mladih momaka, studenata, koji uzimaju pauzu na fakultetu kako bi potpisali ugovor [s vojskom] i sudjelovali u borbenim operacijama”, rekao je.
U stvarnosti, Rusija je u ratu pretrpjela procijenjenih milijun žrtava, a oni mobilizirani u jesen 2022. još uvijek nisu pušteni kući, što upućuje na to da vlasti imaju problema s popunjavanjem redova.
No Putina “ne zabrinjava cijena nastavka ‘specijalne vojne operacije’, bilo financijska, ljudska ili psihološka”, rekao je Kolesnikov.
Anti-LGBTQ+ kao nacionalno ljepilo
Iako je rat zauzeo većinu vremena, Putin je svoje odgovore povremeno začinio referencama na još jednu omiljenu temu: “tradicionalne vrijednosti”.
Upozorio je druge zemlje da riskiraju zapljenu imovine od strane Europe zbog svoje konzervativne politike. “Sutra se nekome možda neće svidjeti politike vezane uz LGBT zajednicu”, rekao je. “U muslimanskim i islamskim zemljama postoje vrlo strogi zakoni koji štite njihove tradicionalne vrijednosti, koje su i naše zajedničke tradicionalne vrijednosti.”
Nakon što je 23-godišnji student iskoristio trenutak da zaprosi svoju djevojku uživo u programu, Putin je pohvalio mladića jer je s partnericom počeo izlaziti još u srednjim tinejdžerskim godinama.
“Na Kavkazu postoji dobra tradicija udavanja i ženidbe djece u ranoj dobi. Trebali bismo slijediti njihov primjer”, rekao je.
Ono što, prema Putinu, ujedinjuje sve koji se bore za Rusiju na bojištu jesu njihove “zajedničke vrijednosti”.
Bonus: Lažno ili stvarno?
Za gledatelje je najuzbudljiviji dio pozornice bio veliki ekran na kojem su se prikazivale poruke koje su slali obični Rusi.
Neke su se savršeno uklapale u opći ton događaja: “Kako mogu pomoći da Rusija postane carstvo?” glasila je jedna poruka.
“Ovo nije izravna linija, nego cirkus”, pisalo je u poruci koja se nakratko pojavila na ekranu.
“Vladimire Vladimiroviču, petak je, možemo li otvoriti pivo?” glasila je druga.
Nije jasno dopušta li Kremlj namjerno da takve poruke “prođu” kako bi događaj dobio privid vjerodostojnosti – ili neki Rusi jednostavno imaju sreće.
