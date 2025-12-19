Palokaj: Produbljuju se podjele unutar EU-a. Mađarska više nije sama kao 'trojanski konj'

"To je klasična situacija u Europskoj uniji u kojoj svatko proglašava pobjedu i svatko misli da je njegov principijelni stav prevladao. Belgija je uspjela spriječiti da se isključivo koristi ruska zamrznuta imovina kao jamstvo za kredite, ostali kažu da su osigurali novac za Ukrajinu, što je i bio glavni cilj, a države koje to nisu htjele izuzele su se iz toga (Mađarska, Slovačka i Češka), tako da su svi na neki način sretni", kaže Augustin Palokaj.