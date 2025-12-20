U ovoj tajnoj tvornici projektila Ukrajina ubrzano jača vojnu industriju

Handout / ZN.UA / AFP

Za Ukrajinu je skrivanje proizvodnje oružja poput ovog ključno za opstanak. Dvije tvornice u vlasništvu tvrtke koja je proizvodi – Fire Point – već su pogođene.

Čak i pod vatrom, Ukrajina ubrzano jača svoju vojnu industriju. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da zemlja sada proizvodi više od 50 posto oružja koje koristi na bojištu. Gotovo cijeli arsenal dalekometnog oružja domaće je proizvodnje.

Na početku rata Ukrajina se uglavnom oslanjala na staro sovjetsko oružje. Zapadna vojna pomoć pomogla je modernizaciji oružanih snaga, no Ukrajina danas prednjači u razvoju bespilotnih sustava – poput robota i dronova.

Sada domaće krstareće rakete dodatno jačaju ukrajinske dalekometne sposobnosti, piše BBC.

Iryna Terekh glavna je tehnička direktorica Fire Pointa – jednog od najvećih ukrajinskih proizvođača dronova i projektila, čiji latinski moto glasi: "Ako ne mi, tko onda“.

Tridesettrogodišnjakinja je nekoć studirala arhitekturu, a danas pokušava pomoći u razgradnji ruskog ratnog stroja.

Konačni proizvod nalikuje njemačkoj raketi V1 iz Drugog svjetskog rata. Sastoji se od velikog mlaznog motora postavljenog na vrh cijevi dužine londonskog autobusa.

Već su korištene u borbi, iako tvrtka ne želi potvrditi konkretne mete.

Flamingo je vrsta oružja (rakete) za dubinske udare kakvo zapadne zemlje nerado isporučuju.

Navodi se da krstareća raketa ima domet od 3.000 kilometara, što je slično američkom Tomahawku – sofisticiranijem i skupljem oružju koje američki predsjednik Donald Trump nije htio dati Ukrajini.

Dubinski udari smatraju se ključnim dijelom rata, za koje Ukrajina uglavnom koristi dalekometne dronove.

Načelnik Oružanih snaga Ukrajine, general Oleksandr Sirski, kaže da su ukrajinski dalekometni udari ove godine rusko gospodarstvo već stajali više od 21,5 milijardi dolara.

Ruslan, časnik ukrajinskih Snaga za specijalne operacije, kaže da je strategija jednostavna: "Smanjiti vojne sposobnosti neprijatelja i njegov ekonomski potencijal.“

Terekh iz Fire Pointa kaže da Ukrajina možda ne može parirati ruskim resursima, ali dodaje: "Pokušavamo se boriti pameću i taktikom.“

Fire Point nije ni postojao prije ruske potpune invazije, no taj start-up danas proizvodi 200 dronova dnevno. Njegovi dronovi FP1 i FP2, svaki veličine malog zrakoplova, izveli su 60 posto ukrajinskih dalekometnih udara. Svaki dron stoji oko 50.000 dolara – trećinu cijene ruskog drona Shahed. Rusija i dalje proizvodi gotovo 3.000 takvih dronova mjesečno.

Ukrajini je i dalje potrebna vanjska pomoć, ponajprije u obavještajnim podacima, određivanju ciljeva i financiranju. No nastoji postati što samostalnija.

