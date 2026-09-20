Oglas

Oglasio se Zelenski

Rusija pogodila ukrajinski samostan i ubila pripadnika klera

author
Hina
|
20. ruj. 2026. 15:39
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Rat u Ukrajini
Volodimir Zelenski/X

Rusija je pogodila samostan u Hersonskoj oblasti na jugu Ukrajine, pri čemu je poginuo pripadnik klera, a četvero drugih je ranjeno, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju.

Oglas

Zelenski je na društvenoj mreži X kazao da je u subotnjem napadu korišten FPV dron, odnosno bespilotna letjelica čiji pilot u stvarnom vremenu vidi sliku iz perspektive letjelice.

Regionalne vlasti su rekle da je Rusija napala samostan i selo Červonji Majak uz rijeku Dnjepar, koja odvaja ukrajinske od ruskih snaga.

Zelenski je također izvijestio o napadima na kritičnu i civilnu infrastrukturu u Harkivskoj, Sumskoj i Odeškoj oblasti, te napade na stambene zgrade u Dnjipropetrovskoj i Zaporiškoj oblasti. Druge regije su također napadnute od prethodne večeri, kazao je.

Prema Zelenskom, Rusija je prošlog tjedna rasporedila preko 2000 dronova te 1700 kliznih bombi i 19 krstarećih i balističkih projektila.

Rusija je invaziju na Ukrajinu započela prije više od četiri i pol godine.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
rat u ukrajini rusija ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ