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Rusija pogodila ukrajinski samostan i ubila pripadnika klera
Rusija je pogodila samostan u Hersonskoj oblasti na jugu Ukrajine, pri čemu je poginuo pripadnik klera, a četvero drugih je ranjeno, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju.
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Zelenski je na društvenoj mreži X kazao da je u subotnjem napadu korišten FPV dron, odnosno bespilotna letjelica čiji pilot u stvarnom vremenu vidi sliku iz perspektive letjelice.
Every day and every night, we defend ourselves against Russian strikes. Yesterday, in the Kherson region, the Russians struck a monastery with an FPV drone. Tragically, one member of the monastery clergy was killed and four others were wounded. My condolences to the family and… pic.twitter.com/B7c61dhNuT— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026
Regionalne vlasti su rekle da je Rusija napala samostan i selo Červonji Majak uz rijeku Dnjepar, koja odvaja ukrajinske od ruskih snaga.
Zelenski je također izvijestio o napadima na kritičnu i civilnu infrastrukturu u Harkivskoj, Sumskoj i Odeškoj oblasti, te napade na stambene zgrade u Dnjipropetrovskoj i Zaporiškoj oblasti. Druge regije su također napadnute od prethodne večeri, kazao je.
Prema Zelenskom, Rusija je prošlog tjedna rasporedila preko 2000 dronova te 1700 kliznih bombi i 19 krstarećih i balističkih projektila.
Rusija je invaziju na Ukrajinu započela prije više od četiri i pol godine.
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