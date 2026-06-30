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zbog ukrajinskih napada

Rusija u velikom problemu zbog nestašice goriva: Kremlj najavljuje veliki zaokret

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Hina
|
30. lip. 2026. 06:48
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reuters
REUTERS/Alexey Pavlishak

Rusija bi mogla privremeno dozvoliti tvrtkama da proizvode benzin i dizel niže kvalitete kao i uvoz takvih derivata, objavio je dnevni list Kommersant u ponedjeljak dok zemlja pokušava ublažiti nestašicu goriva usred ukrajinskih napada na ruske rafinerije.

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Novine su citirajući nacrt vladinog dokumenta objavile da bi Rusija na godinu dana, do srpnja 2027., mogla dozvoliti proizvodnju i uvoz benzina i dizela po standardu Euro-2 sa znatno većim udjelom sumpora, zabranjenom od 2013.

Ukrajina je pojačala napade na rusku energetsku infrastrukturu u petoj godini sukoba, što je dovelo do nestašica goriva i povećanja cijena dok Kijev pokušava dovesti Moskvu za pregovarački stol.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je na sastanku s ministrima vlade i drugim dužnosnicima u nedjelju priznao da su ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama prouzročili manjak goriva u nekim pokrajinama, ali da Rusija to rješava.

Teme
nestašica goriva ruske rafinerije uvoz derivata rusija

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