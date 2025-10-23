Ruski avioni ušli u litavski zračni prostor!

NATO-ovi zrakoplovi uzletjeli nakon što su ruski vojni zrakoplovi ušli u litavski zračni prostor, kaže vojska
Članica NATO-a Litva izjavila je da su dva ruska vojna zrakoplova danas nakratko ušla u njezin zračni prostor.
Dva zrakoplova, lovac Su-30 i tanker za gorivo Il-78, bili su u zračnom prostoru 18 sekundi, a španjolski zrakoplovi iz baltičke divizije NATO-a uzletjeli su kao odgovor na incident, priopćila je litavska vojska, javlja Sky.
Reakcije premijerke i predsjednika
"Ovaj incident još jednom pokazuje da se Rusija ponaša kao teroristička država, zanemarujući međunarodno pravo i sigurnost susjednih zemalja", rekla je litavska premijerka Inga Ruginiene na društvenim mrežama.
Litavski predsjednik Gitanas Nauseda u objavi na X-u rekao da je incident bio kršenje zračnog prostora njegove zemlje.
This evening, Russian military planes violated Lithuanian air space. This is a blatant breach of international law and territorial integrity of Lithuania. Once again, it confirms the importance of strengthening European air defence readiness.@LithuaniaMFA will summon Russian… pic.twitter.com/0GS6OrKaRx— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) October 23, 2025
Predstavnici ruskog veleposlanstva bit će pozvani u litavsko ministarstvo vanjskih poslova nakon incidenta, rekao je Nauseda.
Litva, koja dijeli kopnenu granicu s ruskom enklavom Kalinjingrad, članica je NATO-a od 2004. godine.
