Ruski avioni ušli u litavski zračni prostor!

N1 Info
23. lis. 2025. 19:52
NATO-ovi zrakoplovi uzletjeli nakon što su ruski vojni zrakoplovi ušli u litavski zračni prostor, kaže vojska

Članica NATO-a Litva izjavila je da su dva ruska vojna zrakoplova danas nakratko ušla u njezin zračni prostor.

Dva zrakoplova, lovac Su-30 i tanker za gorivo Il-78, bili su u zračnom prostoru 18 sekundi, a španjolski zrakoplovi iz baltičke divizije NATO-a uzletjeli su kao odgovor na incident, priopćila je litavska vojska, javlja Sky.

Reakcije premijerke i predsjednika

"Ovaj incident još jednom pokazuje da se Rusija ponaša kao teroristička država, zanemarujući međunarodno pravo i sigurnost susjednih zemalja", rekla je litavska premijerka Inga Ruginiene na društvenim mrežama.

Litavski predsjednik Gitanas Nauseda u objavi na X-u rekao da je incident bio kršenje zračnog prostora njegove zemlje.

Predstavnici ruskog veleposlanstva bit će pozvani u litavsko ministarstvo vanjskih poslova nakon incidenta, rekao je Nauseda.

Litva, koja dijeli kopnenu granicu s ruskom enklavom Kalinjingrad, članica je NATO-a od 2004. godine.

Gitanas Nauseda Inga Ruginiene litva ruski avioni

